Naživo viděli v akci hvězdného Portugalce Ronalda, užili si skvělou atmosféru v Lipsku. Fotbaloví trenéři Aleš Zlínský a Aloisem Kachlíkem stejně jako další regionální činovníci a fanoušci si nenechali ujít úvodní utkání českých fotbalistů na mistrovství Evropy v Německu.

Známí fotbaloví trenéři Alois Kachlík (vlevo) a Aleš Zlínský. | Foto: se svolením Aleše Zlínského

Národní tým ve skupině F neudržel nadějné vedení a s jedním ze spolufavoritů turnaje Portugalskem padl 1:2.

„Atmosféra byla fantastická. Seděli jsme za branou, přímo v českém kotli. Pro mě to byl jeden z dalších fotbalových zážitků. Škoda, že ještě nebyl umocněn lepším výsledek,“ mrzí Zlínského.

Trenér Nivnice a člen výkonného výboru Zlínského KFS jel do Lipska na otočku.

Společnost mu dělal nejen dlouholetý kamarád a bývalý spoluhráč z Kunovic Alois Kachlík, ale i syn David s dcerou Vanesou.

„Jsou velkými fanoušky Cristiana Ronalda. Slíbil jsem jim, že když to vyjde, tak je vezmu. Byli nadšení,“ líčí pětačtyřicetiletý kouč.

Moravská výprava vyrazila do Německa v osm hodin ráno, v dějišti šampionátu byli ve tři odpoledne. „Jelo se dobře. Měli jsme štěstí při parkování. Našli jsme místo u hotelu, kde bydleli Portugalci. Byla to strategická pozice, do fanzóny i na stadion to bylo něco přes kilometr, ani jsme nevyužili hromadnou dopravu,“ říká.

V Lipsku potkali řadu známých osobností. Fotili se se zpěvákem Tomášem Klusem, zdravili bývalého reprezentanta Davida Rozehnala, viděli hokejového brankáře Alexandra Saláka, ve fanzóně byl hostem legendární Antonín Panenka, sportovních celebrit však bylo v Lipsku daleko víc.

„V centru města i na stadionu byla spousta Čechů, všichni si to užívali,“ tvrdí.

Trenér Alois Kachlík a Vanesa Zlínská se v Lipsku vyfotili se zpěvákem Tomášem Klusem.Zdroj: se svolením Aleše Zlínského

Nikoho nerozhodil ani mírný orkán, který se Lipskem prohnal před utkáním. Ani déšť většině fanoušků nevadil, neboť byli schovaní pod střechou.

„Jelikož jsme sledovali radar, věděli jsme, co nás čeká. Před deštěm jsme se schovali v restauraci, odkud jsme sledovali, jak venku lítají deštníky,“ popisuje.

V Red Bull Areně pro 44 tisíc diváků se mu líbilo. Stadion v Lipsku je prý specifický, zvláštní. „Byl jsem překvapený z toho, jak je nová aréna jakoby vložená do té staré. Dříve to býval atletický stadion. Okolí působí staromódně, ale uvnitř je všechno moderní, krásné,“ říká.

Zlínský má s čím porovnávat. V minulých letech navštívil stadiony v Budapešti, Toulouse, Sant Etienne, Wroclavi, Varšavě i jinde.

„Na tyto velké akce jezdím pravidelně. Byl jsem i na předcházejících šampionátech. Všude byly obrovské a nádherné stánky. V Německu navíc skvěle funguje organizace, všechno klape,“ chválí pořadatele.

Jenom škoda, že výkon českého týmu hlavně v první půli dost haproval. Zlepšení přišlo až po přestávce. Skóre otevřel v 62. minutě Lukáš Provod, ale za sedm minut si dal vlastní branku Robin Hranáč a v druhé minutě nastavení dokonal obrat střídající Francisco Conceicao.

„Předvedená hra byla nic moc, ale bod jsme i přesto mohli urvat. Pomohl by nám v boji o postup do osmifinále. V závěru jsme měli smůlu,“ míní Zlínský.

I když českému týmu přeje úspěch, dobře ví, že to bude mít hodně složité. „Klíčový zápas nás čeká v sobotu proti Gruzii. Musíme ho bezpodmínečně zvládnout za tři body. Pokud ale chceme uspět, musíme si vytvářet šance, být aktivnější a víc si jít za vítězstvím,“ říká.

Nivnický kouč, který navštívil i hokejové mistrovství světa v Praze, bude zbývají duely sledovat v klidu doma. „Nechodím ani mezi lidi do hospody. Mám u toho radši klid, vidím každý detail zápasu,“ dodává.