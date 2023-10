Fotbalisté Zlechova se s podzimní části i věrnými fanoušky rozloučili domácí remízou s Polešovicemi. Nepříliš pohledný souboj okresních rivalů skončil nerozhodně 1:1.

Fotbalisté Zlechova remizovali s Polešovicemi | Video: Libor Kopl

Oba týmy se prosadily v první půli. Skóre v 11. minutě otevřel domácí Michal Salinger, za hosty srovnal Jaroslav Náplava, který si po hodině hry zahrál na Maradonu, ale sudí Vymazal volejbalový zákrok posoudil správně a druhou branku polešovického útočníka neuznal.

„Za mě je remíza spravedlivá," říká trenér Zlechova Libor Matoušek. Také soupeř bod bral. „Utkání bylo celkově bojovné, neurovnané. K vidění bylo hodně faulů, spousta žlutých karet. Dost se to kouskovalo, žádná plynulá hra nebyla. Nebyl to moc pěkný fotbal. Spíše vyhecované, zbytečně nervózní, ale tak to někdy v derby bývá," říká kouč Polešovic Josef Křiva.

I. B třída sk. C, 13. kolo -

SK ZLECHOV - 1. FC POLEŠOVICE 1:1 (1:1)

Branky: 11. Michal Salinger - 39. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 120.

Zkušený trenér litoval po nedělním nezáživném střetnutí hlavně neproměněné šance Jaška v 80. minutě, kdy zblízka dorážel do prázdné brány mimo.

„Jinak utkání bylo vyrovnané bez nějakých extra šancí," poznamenal Křiva.

Zlechovu patřil úvod, lepší byl prvních dvacet minut. „Dali jsme gól, měli tam i dobré náběhové věci. Pokud bychom dali na 2:0, hrálo by se nám lépe," je přesvědčený Matoušek.

Polešovice se postupně probraly, převzaly iniciativu a soupeře do konce poločasu přehrávaly.

Hosté si vypracovali i několik standardních situací, Crla orazítkoval břevno. Vyrovnali až ve 39. minutě, kdy se po centru Crly hlavou trefil Náplava. „Je to škoda. Náš hráč mohl míč odvrátit, ale podběhl ho," zlobil se Matoušek.

Závěr první půle poznamenala potyčka u postranní čáry, kde střídající Štangl krátce po svém příchodu na trávník zbytečně dohrál hostujícího brankáře Pavelu. Svého kapitána mstil obránce Uherek, který za oplácení stejně jako Štangl viděl žlutou kartu.

Domácí kouč musel ve druhém poločase sestavu prostřídat, kvalita už byla na straně Polešovic, které sice držely víc balon, ale moc šancí ke skórování si nevypracovaly.

Vzruch přinesla hlavně 62. minuta, kdy Náplava po standardní situaci Crly úmyslně poslal míč do domácí branky rukou. Gól rozhodně nemohl platit, opora Polešovic navíc obdržela žlutou kartu, byť soupeř se dožadoval vyloučení hostujícího forvarda.

Oba týmy nakonec dohrály v jedenácti, byť se na trávníku několikrát přiostřilo. „Ve druhé půli to byl spíše boj ve středu hřiště," souhlasí Křiva.

Hosté nakonec bez Kaspřáka urvali na půdě rivala alespoň bod. A pokud v dohrávce porazí Ostrožskou Novou Ves o tři a více branek, přezimují v čele I. B třídy skupiny C.

Zlechov už může zazimovat, pro letošek má dohráno. Ve třinácti duelech získal šestnáct bodů, chtěl víc.

„Bohužel jsme body rozdali posledním celkům, se kterými jsme hráli velmi špatně a ustrašeně. Uvidíme, co se bude dít v zimní pauze. Musíme někoho dotáhnout a mužstvo posílit. Hlavně jde ale o to, aby se někteří naši hráči probrali a fotbalu věnovali více času," dodává Matoušek.

Podobné je to ale jinde.