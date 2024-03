„I za nepříznivého stavu jsem věřil, že to zlomíme. Kluci bojovali, dřeli a zaslouženě výsledek otočili. Soupeř má sice v kádru velmi dobré hráče, my jsme to ale urvali srdcem a bojovností. Zlechov doma neprohrává,“ prohlásil domácí kouč Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, 14. kolo -

SK ZLECHOV – FC MALENOVICE 3:2 (1:2)

Branky: 38. Dominik Deutsch, 62. Tomáš Jurča, 78. Martin Němčický - 2. Martin Bartek, 3. Dominik Torma. Rozhodčí: Kotačka. Červená karta: 89. Ihor Kornieiko (Malenovice). Diváci: 68.

Zatímco celek ze Slovácka si vychutnával první jarní triumf, hosté byli právem skleslí. Skvěle rozehraný duel nedotáhli. Kromě náskoku přišli i o zraněného Kovalenka a vyloučeného Kornieika.

„Zklamání je velké. Zápas jsme měli skvěle rozehraný, nakonec nemáme ani bod. Venkovní bilance je velmi špatná a ani ze Zlechova si nic nevezeme,“ smutnil vedoucí malenovického mužstva Miroslav Šenkeřík.

Válkově týmu přitom nástup vyšel až nad očekávání, ve 3. minutě po brankách Bartka a Tormy vedl 2:0.

„Vstup do zápasu jsme měli katastrofální. Něco podobného jsem snad ve své kariéře ani nezažil. V tu chvíli mě málem omývali,“ přiznává Matoušek.

„Celých dvacet minut jsem přemýšlel, co s tím udělat,“ přidává.

Zlechovu pomohlo střídání, příchod dorostence Deutsche, který po centru Salingera z pravé strany snížil na 1:2.

„Ve zbytku první půle jsme byli lepším týmem. Věděl jsem, že se Malenovice třepou. Tento výsledek je ošidný, navíc jsme v zápase byli lepší. Pomohli nám i mladí kluci. Jdeme touto cestou a zatím se to vyplácí,“ pochvaloval si Matoušek.

Hosté se brzy zatáhli, spoléhali pouze na brejky, standardní situace. Domácí měli v poli navrch, byli daleko aktivnější.

Útočník Zlechova Dominik Deutsch po zápase s Malenovicemi

Zdroj: Libor Kopl

Stoper Bělaška napálil v 52. minutě břevno. Vyrovnání přinesla až standardní situace Jurči. Jeho chytře zahraný trestný kop skončil v síti.

Malenovice se za stavu 2:2 probraly, taky se snažily útočit. Dalekonosný pokus Kornieika skončil na tyči, která pomohla brankáři Červinkovi i při hlavičce Ezry.

„Když jsme ve druhé půli zahrozili, neměli jsme ani štěstí, protože buď jsme to neproměnili, nebo balon skončil na brankové konstrukci,“ posteskl si Šenkeřík.

Rozhodnutí padlo v 77. minutě po nenápadné akci dvou mladíků. Přihrávku Deutsche mezi třemi hostujícímu obránci uklidil do sítě střídající dorostenec Němčický.

Malenovice v rozkouskovaném závěru přišly ještě o Kornieika, který musel po druhé žluté kartě předčasně pod sprchu. „Bylo to zbytečné,“ ví Šenkeřík.

Fotbalisté Malenovic tak dál čekají na první venkovní výhru, také Zlechov sbírá body spíše doma.

Hosté dorazili na Slovácko bez brankáře Juráně, nebyl ani střední záložník Struška. „Bohužel už v prvním poločase musel kvůli problémům s kolenem střídat Kovalenko. Neměli jsme silnou lavičku, někteří kluci chyběli,“ dodal Šenkeřík.