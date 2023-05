Dvě proměněné penalty zkušeného stopera Michala Bělašky přinesly fotbalistům Zlechova pouze bod. Oslabený tým vedený trenérem Liborem Matouškem doma pouze remizoval s Uherským Ostrohem 2:2. Hosté i bez vykartovaného kanonýra Martina Zálešáka měli k vítězství blíž.

Fotbalisté Zlechova remizovali s Uherským Ostrohem 2:2. | Video: Libor Kopl

„Na to, v jaké jsme nastoupili sestavě, tak to od nás nebylo úplně špatné. Samozřejmě doma bychom chtěli hrát jinak a lépe, ale chybělo nám dost hráčů, které jsme těžko nahrazovali. Hosté navíc nehráli vůbec špatně, takže bod bereme. Remíza je nakonec asi spravedlivá,“ míní kouč Zlechova Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, 23. kolo -

SK ZLECHOV – FK UHERSKÝ OSTROH 2:2 (1:1)

Branky: 15. z penalty a 61. z penalty Michal Bělaška – 23. Miroslav Durna, 49. Martin Konečný. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 90.

Uherský Ostroh i bez klíčového útočníka Martina Zálešáka, který byl v minulém kole vyloučen, okresního rivala trápil. Hosté byli v poli živější, fotbalovější a taky nebezpečnější. Na výhru ale nedosáhli.

„Před zápasem bych bod bral, ale po průběhu utkání cítím, že jsme měli na vítězství. Bohužel jsme dali jenom dvě branky, což na výhru nestačilo,“ povzdechl si kouč Uherského Ostrohu Roman Šálek.

Hosty mrzí hlavně zahozená tutovka Adama Buriana z 68 minuty, kdy z malého vápna nedal jasnou šanci.

Vzápětí se Ostrožané dožadovali odpískaní pokutového kopu, penalty ale v neděli kopali pouze domácí.

Poprvé hned v 15. minutě, kdy hostující Tomáš Burian v rohu šestnáctky zbytečně fauloval protihráče a sudí Konečný ukázal na bílý puntík. Míč si postavil Bělaška a umístěnou ranou k pravé tyči otevřel skóre.

Zlechov se ale dlouho neradoval. O chvíli později totiž Durnovu střelu z trestného kopu ve zdi tečoval Salinger a bylo to 1:1.

Uherský Ostroh si již před vyrovnávacím gólem vypracoval dvě velké šance, ale Mikulčíka vychytal Vanda a po následném rohu dorážel Jurčeka zblízka nad.

Domácí v první půli ještě zahrozili únikem Salingera, který ale na brankáře Pěnčíka nevyzrál.

Hosté hned po změně stran výsledek otočili, když se prosadil Konečný, ale rival skóre srovnal. Zbytečný faul Rapanta potrestal druhou proměněnou penaltou Bělaška.

„Zlechov si prosadil pouze z pokutových kopů, jiné vyložené šance neměl,“ říká Šálek.

„My jsme bohužel v šestnáctce udělali dva zbytečné fauly. Hlavně nedovolený zákrok Rapanta byl evidentní. Na druhé straně penaltu jsme měli kopat i my. Na to, že to byl docela poklidný zápas, jsme inkasovali spoustu žlutých karet,“ dodal hostující kouč.

Součástí nedělního duelu 23. kola I. B třídy skupiny C byl menší poločasový ceremoniál, během kterého domácí funkcionáři a hráči poděkovali za dlouholetou práci bývalému předsedovi oddílu Bohumilovi Obdržálkovi.

„Je srdcem i motorem místního klubu. Zažil s ním dobré i zlé časy. Pro chod oddílu se snažil dělat maximum. Předlouhé hodiny času, které mohl trávit s rodinou, obětoval fotbalu a dění okolo něj. Až se mu klub v podstatě stal dalším dítětem, o které ze všech sil pečoval. Po jeho odchodu z funkce za ním zůstal obrovský kus poctivé práce a v době, kdy fotbal na vesnicích pomalu vymírá, se ukazuje, že Zlechov díky tomuto muži, byl postavený na pevných základech. Za to všechnu mu patří obrovský dík,“ prohlásil Obdržálkův nástupce a současný předseda oddílu Petr Štangl.

Známý funkcionář před diváky obdržel nejen litr slivovice, ale i keramický džbán.

„Přátelé, moc vám děkuji. Věřím, že budete pokračovat v rozdělané práci a že neopustíme I. B třídu a že se ve Zlechově pořád bude hrát dobrý fotbal. Zázemí je tady pěkné, hlavně je tady hodně dětí, takže se snažte doplnit kádr, ať máte co nejlepší výsledky,“ přeje si nejen Obdržálek.