Moravanky v první půli ovládaly hru a nakonec se i prosadily střelecky, když na zadní tyči zakončovala nepokrytá Bayerová. „Domácí fotbalistky byly nebezpečné převážně ze standardních situací. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, přesto jsme dokázaly přidat druhou branku, kterou si připsala Bielikova,“ hlásil trenér Slovácka Petr Bláha.

Přípravný fotbal -

KKS Czarni Sosnowiec – 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)

Branky: Karolína Bayerová, Laura Bielikova

Slovácko, 1. poločas: Bednaříková - Valášková, Bielikova, Janků, Pěčková - Polášková, Janíková, Dubcová, Příkaská, Bayerová – Waltrová.

Slovácko, 2. poločas: Bednaříková - Valášková, Sedláčková, Janků, Pěčková - Morávková, Bieliková, Dubcová, Příkaská (60. Furiková), Bayerová (60. Molková) - Žufánková

Ten měl k dispozici pouze ořezanou sestavu, protože některé hráčky si plní reprezentační povinnosti.

Na čtyřdenním soustředění české devatenáctky v Plzni jsou Jelínková, brankářka Škrabalová, Ohlídalová, Tršková, Holá, Jonášová a Střížová.

„Je super, že jsme se po dlouhé době sešly a nálada je tady úplně skvělá a jsem ráda, že se to povedlo uspořádat. Parta je super, umíme si udělat srandu,“ uvedl na svazovém webu kapitánka reprezentace do devatenácti let a opora Slovácka Lucie Jelínková.

Tu v únoru společně s kamarádkami čeká přípravný turnaj ve Španělsku. „Bude to hodně náročné, teď jsme začaly přípravu a vlastně do Eura se vůbec nezastavíme. Je tam liga, pohár, soustředění, turnaj ve Španělsku,“ říká.

V dubnu bude hostit Česká republika druhé kolo kvalifikace ME. „Bude to důležitá příprava a chceme se udržet v Lize A. Bude to náročně i kvůli maturitám, ale je super, že je to v Česku,“ dodala Jelínková.

Fotbalistky Slovácka čeká další přípravný zápas v sobotu proti slovenské Myjavě.