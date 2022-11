Moravanky si sice vypracovaly několik příležitostí ke vstřelení gólu, a to i za stavu, kdy se dalo utkání vyrovnat popřípadě snížit na jednogólový rozdíl, v zakončení ale tradičně selhaly.

I. fotbalová liga žen, dohrávka 6. kola -

AC SPARTA PRAHA – 1. FC SLOVÁCKO 6:1 (3:0)

Branky: 16., 22. a 88. Šubrtová, 45. a 90. Martínková, 72. Bertholdová – 52. Polášková. Rozhodčí: Kovářová - Šafránková, Hrušková (Navrátilová). Diváci: 35.

Slovácko: Růžičková – Trčková (46. Valášková) Ohlídalová, Bláhová Pěčková – Jonášová, Krejčířová (46. Bielikova), Janíková (61. Žufánková) - Morávková, Polášková (73. Waltrová), Střížová (81. Bayerová). Trenér: Vlachovský.

„Prostě to máme tak, že na jeden gól potřebujeme pět šancí. A je jedno, kdo se do příležitosti dostane, dopadá to stejně,“ krčí rameny Vlachovský.

„Jediná Aneta Polášková si drží dlouhodobě nějaký průměr, ale i od ní očekáváme větší efektivitu,“ přidává kouč Slovácka.

Dalším problémem je defenzivní činnost. „To, co jsme vyváděli v našem malém vápně, to se jen tak nevidí,“ kroutí hlavou devětatřicetiletý trenér.

„Každý centr Sparty byl nebezpečný, protože hráčky nejsou důsledné v bránění. Na druhé straně jejich útočnice běží do vápna s jasným cílem dát gól, kdežto naše křídla tam běží jen, že tam běží, a proto je ubrání kdekdo a vlastně čísla hovoří za vše, mají je nízké,“ dodává zklamaně.

Středeční dohrávka se odehrála na zrekonstruované umělé trávě tréninkového centra letenských na pražském Strahově a sparťanky rozhodly již v prvním poločase.

Skóre otevřela po čtvrt hodině hry Šubrtová, stejná hráčka se prosadila hlavou i o pár minut později. Těsně před přestávkou se po rohovém kopu prosadila Martínková.

Slovácku se sice chvilku po změně stran podařilo snížit zásluhou teče Poláškové, Pražanky se však nenechaly rozhodit a i po změně stran soupeři nasázely tři góly. V 72. minutě se trefila domácí kapitánka Bertholdová, v samotném závěru pak zkompletovala hattrick Šubrtová a podruhé v zápase se prosadila Martínková.

Sparta se díky jasnému triumfu dostala o bod před Slavii, kterou však ještě čeká dohrávka 9. kola na půdě Liberce.

Celek z Uherského Hradiště je s odstupem třetí. Vlachovského tým zakončí podzimní část pohárovým duelem ve Zlíně.