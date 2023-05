Loni si třetí místo zajistily již v předstihu, letos budou fotbalistky Slovácka o bronzovou pozici bojovat zřejmě až do posledního kola. Ve hře není jen prestiž a pozice za pražskými S, ale především účast v Lize mistryň.

Fotbalistky ligového Slovácka (bílé dresy) ve 3. kola nadstavbové části porazily Spartu Praha 2:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Před rokem celek z Uherského Hradiště neúspěšně absolvoval předkolo elitní soutěže, těžké zápasy s předními týmy Evropy by si rády zahrály i v létě.

„Pro hráčky Liga mistryň znamená nabrání dalších zkušeností, možnost narazit na top tým v Evropě, minule byl v osudí například Real Madrid či Manchester City. Je možnost se zde zviditelnit a pro nás všechny to je vždy skvělý zážitek, něco na co nikdy nezapomeneme,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

„Pro klub je to jistě prestiž hrát tuto soutěž a nesmíme zapomínat ani na ekonomické hledisko, které Liga mistryň přináší,“ přidává.

K účasti ve slavné soutěži potřebují ale skončit v tabulce před Libercem, který má dvě kola před koncem sezony jednobodový náskok.

Rivalové se utkají již v sobotu na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, pro oba týmy půjde o nejdůležitější utkání jara, možná celého ročníku.

„Vzhledem k tomu, jak se utkání po celou sezonu vyvíjela, tak je to vrchol našeho snažení a takové finále,“ vnímá Vlachovský.

Jeho tým k přeskočení Slovanu potřebuje doma vyhrát, remíza mu nestačí. „Vzhledem k postavení v tabulce se jedná o přímý souboj o třetí místo, ani po tomto utkání však nemusí být ještě jasno, to nám ukáže až poslední kolo,“ říká kouč Slovácka.

Poslední duel na severu Čech ovládly hráčky Liberce v poměru 2:0, teď by před vlastním publikem rády bodovaly Moravanky.

„V minulém zápase v Liberci rozhodovala efektivita a může tomu být i tentokráte. Potřebujeme být při proměňování šancí úspěšnější než tomu bylo minule, pak máme šanci na vítězství,“ cítí devětatřicetiletý Vlachovský.

Oba týmy se v letošním ročníku zvedly. Okradly Spartu, ztráta na druhé místo není tak propastná jako v předcházejících letech.

Nahoru šel hlavně Liberec. Slovan se před sezonou i během ní doplnil hráčkami ze Sparty a Slavie. Výraznou posilou je zlínská odchovankyně Bužková, soupeř spoléhá i na další individuality.

„Dalo se i čekat, že se Liberec zvedne,“ souhlasí Vlachovský.

„Jeho tým je vyrovnaný, v každé řadě najdeme kvalitní fotbalistky, přesto si myslím, že klíčová je pro soupeře kapitánka Košíková, která řídí defenzívu. Týmu se navíc vyhýbají zranění, i to je jedním z důvodů, proč hrají tak dobře,“ doplňuje.

Podle kouče Slovácka je pro atraktivitu první ženské ligy jedině dobře, že v soutěži přibyl další kvalitní tým s ambicemi.

Celek z Uherského Hradiště ale věří ve vlastní sílu a schopnosti, doma chce uspět. Spoléhá i na podporu fanoušků, kouzlo Městského stadionu Miroslava Valenty, kde se ženy Slovácka na jaře představí vůbec poprvé a taky naposledy, protože závěrečný duel odehrají v Praze na Spartě.

„Na hlavní stadion se moc těšíme. Jako trenér kvituji kvalitní povrch, jelikož máme technické mužstvo, mělo by nám to zde sedět. I pro fanoušky je kultura utkání na hlavním stadionu skvělá, proto doufám, že si jich do hlediště najde cestu co nejvíce a budou svědky kvalitního zápasu“ přeje si nejen Vlachovský.

Klíčové utkání nadstavbové části proti Slovanu Liberec začíná v sobotu v sedmnáct hodin.

Vstupné je padesát korun, děti do patnácti let a držitelé permanentních vstupenek 1. FC Slovácko neplatí.

„Pro naše nejmenší fanoušky bude po celou dobu utkání k dispozici skákací hrad, který bude umístěný za tribunou B,“ informuje šéf ženské složky Slovácka Miroslav Zbořil.