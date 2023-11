Ženská podzimní fotbalová sezona ještě nekončí. V sobotu 11. listopadu se na Slovácku bude ještě hrát 2. kolo Poháru žen FAČR. V něm se v zajímavém a prestižním duelu Uherský Brod utká se Zlínem. Zápas na uherskobrodském stadionu Lapač má výkop v 11 hodin.

Foto: František Blaha

Favoritem v utkání je zlínské družstvo. ,,Zlín má kvalitní tým doplněný o hráčky z 1. FC Slovácka. Z druhé ligy rozehraní hosté umí podle vývoje zápasu měnit herní styl. Hrají buď na dvě, nebo tři útočnice. Největšími jejich oporami jsou brankářka Batoušková a útočnice Sára Illéšová,“ podělil se o základní poznatky o silných soupeřkách domácí trenér Karel Dolina.

Ten zná recept, jak celek z krajského města překonat. ,,Zápas chceme samozřejmě vyhrát. Aby se nám to podařilo, tak se zkušeným soupeřem nesmíme hrát otevřený fotbal. Taktiku proto postavíme na zajištěné obraně a velké bojovnosti. Hráčky se ovšem nesmí bát i útočit,“ plánuje Dolina.

Bojovně naladěný na Slovácko přijede také Zlín. ,,S Uherským Brodem jsme se v této sezoně střetli už dvakrát v Moravskoslezské lize. V září na půdě soupeřek jsme zvítězili 11:4. V tomto utkání po třiceti vyrovnaných minutách obrana domácích po třetím inkasovaném gólu rezignovala a nechávala našim hráčkám hodně prostoru. Druhý říjnový duel na Vršavě byl jiný. S příchodem trenéra Doliny se stala defenzívní hra Uherského Brodu organizovanější a naše hráčky musely o výhru 4:0 hodně zabojovat. Ve druhém zápase se hosté víc soustředili na obranu,“ zavzpomínal na letošní souboje s uherskobrodským týmem vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Žlutomodré fotbalistky ví, že největší uherskobrodskou oporou je nejlepší střelkyně Uherského Brodu v podzimní části Moravskoslezské ligy, rychlá a důrazná útočnice Kristýna Psotková. Také, že v záloze domácím tvoří hru Andrea Adamíková. Do zápasu půjdou s tím, že musí hrát trpělivě.

,,Abychom v něm uspěli, tak hráčky nesmí ztrácet balóny nepřesnými přihrávkami, protože v pohárovém duelu na Slovácku je pravděpodobně bude čekat dobývání důrazné a těsné domácí obrany. Hodně důležité bude, komu se podaří vstřelit první branku. Uherskobrodský celek by případná vstřelená branka hodně povzbudila a jeho obrana by byla ještě nepříjemnější,“ uvědomuje si Sklenář.

Hosté, kteří do utkání nastoupí v kompletní sestavě, budou na Uherskohradišťsku spokojení s jakoukoliv výhrou, která by přinesla postup do dalšího kola a v něm atraktivní souboj s prvoligovým Slováckem.

,,Ideální by bylo, kdyby se v zápase holkám podařilo brzy gólově odskočit, aby si v něm mohla zahrát celá lavička,“ potěšilo by Pavla Sklenáře.