Domů si přivezl zážitky a nejbližším plný kufr věcí. „Bylo to krásné, ale už jsem rád, že jsem zase zpátky,“ hlásí s úsměvem.

Rodák ze Starého Města, kde spoluvlastní prádelnu, odletěl na druhou stranu světa 20. listopadu, zpátky na Moravu se vrátil po dvou měsících, na startu zimní přípravy.

Žil v Sidney, bydlel v Melbourne a navštívil také Perth. V Austrálii jej čekal bývalý hráč Slovácka Jakub Prajza a jeho sestra, kteří se o něj starali.

„Naštěstí mohu pracovat odkudkoliv. Bylo to takové, že jsem se probudil a řešil věci, co se v Česku staly přes noc. Jinak jsem taky trénoval a měl i čas na výlety,“ přiznává.

V Austrálii jenom nedřel, na jižní polokouli si užil třeba Vánoce.

„Bylo zvláštní, když ve třiceti stupních hrály tradiční songy a lidé měli na zelených zahradách postavy Santa Clause. Přišlo mi to hrozně kýčovité,“ říká.

Jinak s Prajzou si užili české Vánoce. Na Štědrý večer měl rybu s bramborovým salátem, taky houbovou polévku. „Normálně jsme si předali i dárky,“ přiznává s úsměvem.

Na Boží hod pak měly australskou verzi Štědrého dne, Silvestr prožili v Perthu.

„Párty tam ale nejsou tak divoké jako tady,“ tvrdí s úsměvem.

„Všechny kluby zavírají ve dvě ráno. Třeba ohňostroje byly úplně zakázané,“ přidává.

Kromě významných světových památek navštívil také sportoviště, velké akce.

Dostal se na Australian Open, tenisové hvězdy viděl i v rámci United Cupu. „Za nás hráli Vondroušová s Lehečkou,“ připomíná.

Po celou donu pobytu v Austrálii v hlavě nosil myšlenku na návrat k atletice, k milované dálce. Někdejší mládežnický reprezentant v jednatřiceti letech plánoval nečekaný comeback.

Pečlivě plnil tréninkový plán od kouče z Plzně, chystal se na závody. „Hned u pláže byla tartanová drah s pískem a taky posilovnou. Chtěl jsem se ještě vrátit, protože atletiku v sobě nemám stále uzavřenou. Bohužel po návratu jsem hned onemocněl. A jelikož je halová sezona strašně krátká, nemělo smysl dál pokračovat,“ líčí.

Co bude dál, neví. „Uvidíme, zda se dokážu připravit na léto,“ poznamenal.

Také bývalého hráče Boršic či Uherského Brodu inspiroval příběh Petra Meindlschmida.

„Vím, že věkem je jinde a má potenciál se stále zlepšovat, ale i díky němu mě lákalo si dálku znovu vyzkoušet. Cítil jsem, že na tom nejsem o tolik hůř, než když jsem skákal předtím,“ uvedl.

Osmnáctiletý talent se stejně jako Zelinka dřív souběžně věnoval fotbalu a atletice, před působením ve Slovácku dal nakonec přednost královně sportu.

„Jednou nebo dvakrát jsme spolu trénovali. Potenciál má obrovský. Pokud mu to vydrží, může se stát nástupcem Radka Jušky, kterého jako jediný prohání a na mistrovství republiky ho dokonce porazil, což bylo famózní,“ oceňuje.

Rodák ze Starého Města se ale nyní chystá na start jarní části krajského přeboru Zlínska. S Hlukem chce z třetího místa zaútočit na čelo tabulky, porvat se o vítězství v soutěži.

„Kdo mě zná tak ví, že jsem spokojený se současným umístěním. Sezonu máme rozehranou skvěle. I když Hrachovec s Kvasicemi v zimě posílili a budeme to mít těžké, myslím si, že máme sílu na to, abychom to zvládli a o postup se poprali,“ dodává.