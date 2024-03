„Měl jsem i jiné možnosti, ale upřednostnil jsem návrat domů, který mě lákal. Uvidíme, jak to bude dál, ale nyní jsem v Osvětimanech a budoucnost neřeším,“ říká dvacetiletý talent.

Tým účastníka krajského přeboru Zlínska posílil až na konci zimní přípravy. Za celek z Uherskohradišťska, kam jej zlákal brankář a kamarád Lukáš Macháček, odehrál před startem jara dva zápasy. Kouče Němčického i vedení klubu zaujal, dohodl se na podmínkách a už nosí dres Osvětiman.

„Prostředí je tady příjemné, kolektiv výborný. Sice hraji nižší soutěž, ale nyní nemám žádné velké ambice, proto jsem se rozhodl pro tuto cestu,“ líčí.

Návrat do rodné Kroměříže, kde kariéru odstartoval, ve hře nebyl. „S kluky jsem v kontaktu, ale béčko hraje jenom I. A třídu. Osvětimany mi přišly jako lepší volba. Hlavně tu znám kluky, se kterými jsem dřív hrával ve Slovácku,“ uvedl.

Fotbal nyní nemá na prvním místě. Prioritu má škola, dodělání maturity a také práce.

„Studuji dálkově v Praze, mám nějaké brigády. I díky přesunu do nižší soutěže mám více času na jiné aktivity,“ přiznává.

V Dukle Praha, kde hrával třetí ligu za béčko, měl profesionální smlouvu. Jelikož neviděl možnost posunout se výš, ztratil motivaci, chuť k tréninku.

„Když jsem tam ze Slavie přicházel, měl jsem ambice něco dokázat. Dva týdny jsem se připravoval s druholigovým týmem, ale jelikož Dukla měla i tehdy ambice postoupit, sázela na zkušené borce,“ říká.

Zapletal tak nastupoval pouze za béčko. Svého rozhodnutí odpískat profesionální kariéru ale zatím nelituje.

„V hlavě už jsem to zpracoval,“ tvrdí. „Když se lámal chleba, odešel jsem ze Slavie do Dukly, kde jsem cítil větší šanci hrát, nakonec to nedopadlo podle mých představ. Nikdy nevíte, co se v životě stane,“ přidal.

Přitom ve svém ročníku 2004 patřil mezi velké talenty. Kamarády z Kroměříže brzy přerostl, už jako žák zamířil do Uherského Hradiště. Také v mládeži Slovácka vyčníval, a tak si jej všimla Slavia, kam odešel a konci základní školy.

„Byl jsem tam čtyři roky. Hrával za dorost, připsal si i nějaký start za béčko. I když jsem nakonec neprosadil, budu na to rád vzpomínat,“ říká.

Co se nejen v Praze naučil, ukazuje nyní v Osvětimanech. Domácím fanouškům se poprvé představil v derby proti Boršicím. I když gól nedal, dostal se do několika šancí, podílel se na první brance Tomaštíka a ve hře vyčníval.

Triumf si vychutnal. „Mohli vyhrát i výraznějším rozdílem. Sám jsem měl dvě nebo tři možnosti, ale jsem rád hlavně za výhru,“ uvedl.

Fotbalisté Osvětiman tak odčinili porážku z Morkovic, fanoušky o Velikonocích potěšili dobrým výkonem a výsledkem.

„Na to, jak se nám nepovedl první zápas, tak jsme do toho nakročili dobře. Jsem rád, že jsme napravili úvodní prohru. Snad tak budeme pokračovat i dál“ přeje si.

I když někteří možná očekávali emotivnější střetnutí, i přes vyloučení hostujícího náhradníka Jonáše byl na hřišti docela klid.

„Už jsem zažil několik derby, takže jsem čekal trošku vyhrocenější utkání, více faulů. Zápas byl fotbaloví,“ dodal.