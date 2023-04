Fotbalisté Zborovic po dvou výhrách bez inkasované branky na jaře poprvé narazili. Pilana nezvládla velikonoční duel v Buchlovicích, kde bez ex-ligového Michala Ordoše prohrála 2:3 a v tabulce krajské I. A třídy skupiny B klesla za Hluk a Těšnovice na třetí místo. Branky Slaměníka a Macáka favorizovaným hostům nestačily.

Fotbalisté Zborovic (modročerné dresy) prohráli v Buchlovicích 2:3 a nepotěšili věrné fanoušky. Foto: TJ Pilana Zborovice | Foto: TJ Pilana Zborovice

„Porážka mě hodně mrzí, ale ještě větší zklamání je z výkonu. Musíme se z toho poučit, srovnat se a jít dál. Příště do toho musíme dát víc srdce a taky musíme zlepšit finální fázi, která v Buchlovicích nebyla vůbec dobrá,“ říká nespokojený zborovický kouč Radomír Barnet.

Podle něj nedělní utkání ovlivnily dva rychlé góly, které hosté obdrželi po vlastních chybách v úvodní čtvrthodině zápasu. „Od toho se celý zápas odvíjel,“ má jasno Barnet.

I. A třída sk. B, 17. kolo -

TJ BUCHLOVICE – TJ PILANA ZBOROVICE 3:2 (2:1)

Branky: 8 a 14. Miroslav Hromada, 70. Zdeněk Tomešek - 42. Ondřej Slaměník, 82. Jan Macák. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

Buchlovice se sice soustředily hlavně na defenzivu, na polovinu soupeře se příliš nedostávaly, jenže po rychlém kontru dostal míč do běhu Hromada a poslal domácí do vedení.

Stejný hráč pak mohl po dlouhém autu přidat druhý gól, z bezprostřední blízkosti ale trefil pouze připraveného gólmana Haráska.

Další Hromadova gólová chvíle přišla ve 14. minutě, kdy buchlovický forvard z dalšího protiútoku přehodil brankáře a zvýšil na 2:0.

Zaskočení hosté se snažili s výsledkem něco udělat, i přes územní převahu se však do šancí nedostávali. Snížení přinesla až dorážka Slaměníka, které předcházel sporný souboj s brankářem Černotou.

„Sice se nám podařilo do poločasu snížit na 1:2 a my byli pořád ve hře o body, ale finální fáze byla opravdu špatná. Hlavně v prvním poločase mi chybělo víc zakončení, hráče jsem o přestávce nabádal k častější střelbě. Snažili jsme se kombinovat, ale moc nám to nešlo. Soupeř nás rychle dostupoval, prohrávali jsme souboje a ztráceli jednoduché míče,“ povzdechl si Barnet.

Jeho tým vstoupil do druhé půle aktivně, rána jednoho z hostujících hráčů ale pouze zatřásla břevnem.

Na druhé straně se do šance dostal Tomáš David, jehož o velkou příležitosti připravil skvělým výběhem Harásek. Zborovice se ve druhé půli tlačily za vyrovnáním, dostávaly soupeře pod tlak, kvůli nepřesnostem ve finální fázi ale končila většina jejich šancí daleko od domácí branky.

Buchlovice navíc dvacet minut před koncem využili standardní situaci a po trefě Tomeška vedli 3:1.

Pilana to nezabalila, dál makala. Naději na body v závěru přiživil Macák. Buchlovice ale konce, který byl plný soubojů a standardek hostů, ustály a po vydřené výhře 3:2 poprvé po zimní pauze braly všechny body.

Fotbalisté Zborovic (modročerné dresy) prohráli v Buchlovicích 2:3 a nepotěšili věrné fanoušky.Zdroj: TJ Pilana Zborovice

„Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Od obrany až po útok jsme hráli opravdu dobře. Do hry jsme dali jednoznačně víc bojovnosti, i v poli jsme byli lepší než Zborovice, takže jsme si zasloužili vyhrát. Klidně jsme mohli po prvním poločase vést 3:0 a nikdo by se nedivil. Náš výkon byl úplně jiný než jsme předváděli v předcházejících dvou zápasech,“ pochvaloval si hrající trenér Buchlovic David Křiva.

„Zatímco my jsme se v prvním poločase prosadili ze dvou brejků, které výborně vyřešil Hromada, hosté v úvodní části pořádně nevystřelili. Ve všech činnostech jsme byli lepší. Škoda gólu na konci první půle. I po změně stran jsme hráli bojovně, odhodlaně,“ pokračuje.

„Vítězství je opravdu zasloužené, fakt jsme utkání odjezdili a dali do něj více srdíčka. Znovu se potvrdilo pravidlo, že z Buchlovic se body nevozí. Od nás to bylo takticky skvěle zvládnuté utkání,“ těší Křivu.

Z vlastního týmu vyzdvihl středopolaře Zdeňka Tomeška, který patřil k nejlepším buchlovickým hráčům. „Ale dobře hráli všichni kluci,“ dodal závěrem.

Fotbalisté Zborovic (modročerné dresy) prohráli v Buchlovicích 2:3 a nepotěšili věrné fanoušky. Foto: TJ Pilana ZboroviceZdroj: TJ Pilana Zborovice