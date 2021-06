„Vůbec nevím, kdo bude nasazený a kdo ne. Česká republika je podle koeficientu na šestém místě, ale nevím, zda se bude zohledňovat tento aspekt nebo to bude podle koeficientu daného týmu. Počítám ale s tím, že přednost při nasazování dostanou top týmy,“ říká šéf ženské složky 1. FC Slovácko Miroslav Zbořil.

Celek z Uherského Hradiště může v létě narazit na třetí tým anglické, španělské, francouzské, německé nebo švédské ligy, utkat se může s PSV Eindhoven nebo AC Milán. Méně atraktivní týmy jsou celky z Běloruska či Kazachstánu, i ty však mají svoji kvalitu.

Los Ligy mistryň a dalších pohárů je na programu 21. června v Nyonu. První kolo nemistrovské části hraje se od 18. do 21. srpna. Na miniturnaji se potkají čtyři týmy, po dvou semifinále se vítězové utkají ve finále o postup do další fáze, poražení si zahrají o třetí místo.

O pořadatelství rozhodne podle losu UEFA. „Musíme počítat s tím, že pokud dostaneme nějaký kvalitní tým, tak bude těžké soupeřit třeba s Angličany nebo Španěly o pořadatelství,“ ví dobře Zbořil.

Hrát doma by bylo samozřejmě lepší. Pro region by to byl velký svátek. Třeba na ženy Realu Madrid nebo Arsenalu by mohlo přijít v Uherském Hradišti několik tisíc fanoušků.

„Musíme si přiznat, že špičkové evropské týmy jsou jinde než naše liga. Proti těmto týmům bude těžké se prosadit, čeká nás kvalita, se kterou jsme zatím neměli možnost potkat. Holt taková je realita, zbraně však předem neskládáme, uvidíme, koho nám přiřkne los,“ zůstává zatím v klidu.

Ať už los dopadne jakkoliv, klub by ve ztrátě být neměl. „Dotace na letošní Ligu Mistryň se několikanásobně zvýšily, jde už o zajímavé částky. Je rozdíl, pokud turnaj pořádáte, nebo jedete ven. Částkou od UEFA pokryjeme cestu, ubytování plus další organizační věci a určitě nám ještě i něco zůstane. V případě pořadatelství dostaneme sice méně peněz, ale zase můžeme vydělat na vstupném nebo uspořádat další akce v rámci miniturnaje,“ uvedl.

Vedení Slovácka zatím Ligu mistryň intenzivně neřeší, zatím jde spíše o prvotní dokumenty ze strany UEFA. „O složení týmu se bavíme průběžně, ale uvidíme až po skončení sezony, jaký kádr budeme mít k dispozici,” pravil.

Nedělní duel se Slavií ale ukázal, že by tým však potřeboval doplnit nějakou zkušenější hráčkou.

„Musíme si sami říct, jakým směrem se chceme ubírat. Jestli tým posílit hlavně kvůli Lize mistryň, nebo bude naším cílem spíše přivádět hráčky s dlouhodobým potenciálem a snažit se tak naši výkonnost posouvat v horizontu třeba dvou až tří let. Ale je jasné, že pokud chceme hrát Ligu mistryň i v příštím roce, musíme skončit druzí, což znamená, že musíme být lepší než Sparta nebo Slavia,“ uvědomuje si osmatřicetiletý trenér a funkcionář.

Ani zvučné posily ale nemusí zaručit okamžitý úspěch. „Pokud dostaneme třeba Arsenal, nemusí nám stačit ani pět posil. Hráčky jako jsou Miedema, van den Donk a další jsou výjimečné. Taková kvalita, se vší úctou k naší lize, u nás prostě není,“ upozorňuje.

Ve Slovácku se chtějí vydat střední cestou. „V našich podmínkách je ale stále strašně těžké přivést nadstandardní hráčky. Ženský fotbal je na vzestupu a je už teď hodně o penězích. Děvčata v drtivé většině mají agenty, za pár stovek k nám hrát nepůjdou, všichni chtějí vyjednat pro hráčky co nejlepší podmínky,“ ví dobře.

Zbořil se se svými kolegy dívá hlavně v zahraničí. Přetáhnout oporu Sparty nebo Slavie je v současné době nemyslitelné, také Liberec i Plzeň mají hráčky pod smlouvami. A na Moravě nebo u sousedů na Slovensku je výběr omezený.

„Česká liga je o level lepší než ta slovenská, o tom jsem přesvědčen. Na Slovensku jsou zajímavé mladé hráčky, se kterými bychom chtěli pracovat, ale nemůžeme po žádné z nich chtít, aby byla ve svém věku okamžitě rozdílovou hráčkou, tyto holky mají svůj potenciál, ale potřebují nějaký čas na adaptaci a pak věřím, že nám pomůžou zvednout kvalitu naší hry, to je příklad té dlouhodobé cesty. Pokud se však bavíme krátkodobě o létě a Lize Mistryň, pak potřebujeme hráčky se zkušenostmi z Evropy nebo z Ameriky, které už odehrály těžké zápasy,“ říká.

Dvě zámořské fotbalisty mělo Slovácko v kádru už letos. Obě už jsou ale zpátky za oceánem. Zatímco o Susanne Friedrichs klub dál stojí, o její krajanku Briannu Blethen už zájem nemá. „Chceme, aby se Friedrichs vrátila. Komunikujeme s jejím agentem, situace je ale zatím nejasná,“ přiznává.

Mnohem lépe se celku z Uherského Hradiště daří práce s vlastní mládeží. Slovácko se může pochlubit výbornými ročníky 2002, 2003 a 2004, které dvakrát za sebou skončily v lize dorostenek na prvním místě.

„Soupeři to samozřejmě taky vnímají, cítíme zájem o některé holky. Jsem přesvědčený, že pokud holky zůstanou pohromadě a zdravé a tým se nám podaří vhodně doplnit, tak budeme schopni prohánět i pražská S,“ dodává Zbořil.