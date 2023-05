Kunovice hlavně díky Zámečníkovi dokráčely s Bylnicí k poklidnému triumfu, v letním počasí se ani příliš nezapotily. Domácí se brzy přizpůsobili soupeři, zápas v klidu kontrolovali a v úsporném režimu jej dovedli k očekávanému triumfu.

„Utkání jsme chtěli podchytit hned v úvodu, takže jsme na poslední tým nastoupili aktivně a brzy šli do vedení. V prvním poločase jsme dali tři branky a zbytek zápasu v klidu kontrolovali. Pak už to bylo takové volnější,“ uvedl.

Hosté z Brumova-Bylnice se na větší odpor nezmohli. I když celkem slušně bránili, na daleko mladšího protivníka nestačili a před gólmana Němčického se dostávali jen výjimečně. Za devadesát minut si vypracovali jedinou vážnější šanci, jinak se hrálo na jejich polovině.

„Za rozhodnutého stavu jsem s hostujícími stopery vtipkoval. Myslím, že to vzali sportovně,“ všiml si.

Zámečník věděl, že Kunovice musí doma vyhrát, od posledního mančaftu i tak čekal víc. „Myslel jsem, že to bude těžší. Brzy jsme je ale zlomili,“ říká.

Celek ze Slovácka ve druhém poločase už jen těžko hledal motivaci. Tempo upadlo, přibyly nepřesnosti, chyby. Navíc se díky sluníčku výrazně oteplilo, ke konci utkání už panovalo vedro.

„Posledních třicet minut bylo kritických, těžko se mi běhalo, ale nakonec se mi snad ze čtvrté šance podařilo dát třetí gól,“ těší mladíka, který do Kunovic přišel v zimě z Uherského Brodu, aby týmu pomohl k záchraně v I. A třídě.

„Zatím jsem tady velice spokojený. Věřím, že tomu bude až do konce sezony,“ přeje si.

Zámečník si zápasy s muži v krajské soutěži užívá. V duelech s Hlukem, Bojkovicemi či Zborovicemi sbírá cenné zkušenosti, otrkává se.

„Oproti dorostu je to o dost silovější, náročnější, s některými soupeři i rychlejší,“ říká.

Na vyšší level si zvyká na trénincích v Uherském Brodě, kde se připravuje dvakrát týdně. Do Kunovic dojíždí vždy v pátek a o víkendu na zápas.

„Kdybych v Brodě zůstal, tak jsem hrával za dorost a možná se podíval na nějakou minutu za áčko,“ ví dobře.

„Tehdy byla situace jiná, teď je to tam kritičtější. Šel jsem na hostování pro to, abych získal zkušenosti mezi muži. Věřím, že se v letní přípravě poperu o místo v Brodě,“ přidává.

Otázka je, co bude ČSK v příštím ročníku hrát. Tým je v MSFL na padáka, do divize se nikomu nechce.

„Doufám, že to kluci zachrání,“ přeje si. „Já jsem v Brodě snad od osmi let, je to můj srdcový klub,“ přiznává.

Zámečník jinak pochází ze Slavkova, kde s fotbalem začínal. V Uherském Brodě studuje na gymnáziu, maturovat bude za rok. Zkoušky z fotbalové dospělosti na jaře skládá již na Bělince.