Devatenáctiletá křídelnice se do hry dostala až na závěrečnou půlhodinu, svým výkonem přispěla k remíze 1:1.

„Utkání bylo celkem slušné. Odehráli jsme ho v dobré intenzitě. Na to, že jsme tady spolu poprvé, takže to nebylo špatné. Máme ale na čem pracovat,“ ví Střížová.

Odchovankyně ČAFC Židenice přišla do Uherského Hradiště před třemi lety, je součástí prvního týmu Slovácka, se kterým se chystá na novou sezonu a hlavně na další kvalifikační boje o Ligu mistryň.

Pětidenní soustředění je pro šikovnou fotbalistku příjemné zpestření letního drilu.

„Je to tady. Seznamujeme se s týmem, učíme se nové věci. Určitě je to trošku odpočinek od holek ze Slovácka, tady jsou jiná děvčata,“ říká.

Společně se Střížovou obdržely pozvánku hned pět dalších hráček. V základní sestavě se pro středeční přípravné utkání ale neobjevila žádná z nich, což řadu fanoušků překvapilo. „Asi náhoda,“ krčí rameny Střížová.

Podívejte se: české fotbalistky remizovaly v Dolním Němčí se Slovenskem

Víc to ale neřešila. Více minut se spoluhráčkami dostane od kouče Navrátila v páteční odvetě, která se hraje v Nemšové. Dres Slovenska zase obléknou jiné hráčky Slovácka, Karolína Bayerová s Michaelou Ferencovou.

Kamarádství z klubu tak jde na chvíli stranou. „Žádná sázka nebyla, ale určitě jsme chtěly holky porazit a oni nás,“ říká Střížová.

Po absolvování reprezentačního kempu se zase připojí zpět k týmu, který se chystá na souboj s běloruským Minskem.

Kvalifikace Ligy mistryň je pro děvčata z Uherského Hradiště velkou motivací. „Moc se na to těšíme a poctivě připravujeme. Víme, že to bude náročné, proto se snažíme co nejvíc makat,“ pronesla.

Zdroj: Libor Kopl

Výsledkově se ale Vlachovského týmu příliš nedaří. Moravanky dva ze tří duelů prohrály, skórovaly jenom proti maďarskému Györu. „Zatím je to nic moc. Musíme se hlavně naučit dávat góly. Šance máme, jenom je proměnit,“ povzdechla si devatenáctiletá křídelnice, která v silné konkurenci bojuje o místo v sestavě Slovácka.

Zase se ukázala česko-slovenská rivalita, usmívá se Bayerová

Stejně na tom je i Karolína Bayerová. Sedmnáctiletá Slovenka v minulé sezoně laborovala se zraněním. Nyní už je fit, připravená pomoct Slovácku.

Ve středu ale navlékla reprezentační dres soupeře, rvala se za rodnou zemi. „Byl to velmi bojovný zápas. Oba týmy na sebe vyletěly velmi zhurta. Zase se ukázala česko-slovenská rivalita,“ uvedla s úsměvem Bayerová, která se na souboj s klubovými spoluhráčkami těšila. „Snažily jsme se to vyhecovat před zápasem i při něm. Věřím, že v pátek se nám to podaří ještě víc,“ culí se.

K souboji dvou hráček Slovácka ale nedošlo. Bayerová se v prvním poločase na trávníku s žádnou parťačkou na trávníku nepotkala. Všechny seděly jenom mezi náhradníky.

Zdroj: Libor Kopl

„Určitě mě to překvapilo,“ přiznává. „Vůbec jsem nečekala, že by žádná holka od nás neměla nastoupit. Ale zase se ukázaly v zápase později, takže jsem si je pak z lavičky prohlédla,“ směje se.

Duel si i díky remíze 1:1 užila. Návrat do Dolního Němčí, kde hrála už poněkolikáté, jí tedy na rozdíl od soboty vyšel. „Já to tady mám ráda. Mně se tady hraje vždycky dobře,“ dodává na závěr.