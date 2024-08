Ani druhý domácí zápas po postupu do krajského přeboru fotbalistům Kunovic radost nepřinesl. Svěřenci trenérů Vojtěška a Orlovského po úvodní smolné porážce s Hlukem nestačili na Bělince ani na Morkovice, soupeři z Kroměřížska podlehli 0:2 a ve vyšší třídě dál čekají na vstřelený gól i první body.

Hosté nedělní dopolední duel rozhodli dvěma brankami po standardních situacích v rozmezí čtyř minut. Nejprve chybu brankáře Němčického potrestal morkovický kapitán Jakub Kapounek, vzápětí se trefil z podobné pozice i Marek Oplt.

„Z naší strany to nebylo nic pozitivního. Přestože jsme do zápasu vstoupili dobře a do první inkasované branky, kterou jsme si dali sami, jsme na tom byli lépe než hosté, zase jsme prohráli,“ smutnil kouč Kunovic Jiří Vojtěšek.

Celek ze Slovácka stejně jako před týdnem v derby s Hlukem nehrál špatně, žádnou příležitost ale znovu neproměnil, a tak zůstává stále na nule.

„Řešíme to už půl roku, ale furt se v koncovce trápíme. Šance máme, ale nic nedáme,“ zlobí se Vojtěšek.

Krajský přebor, 2. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – FC MORKOVICE 0:2 (0:2)

Branky: 23. Jakub Kapounek, 27. Marek Oplt. Rozhodčí: Kotačka – Vitásek, Bartoň. Diváci: 160.

Jeho týmu schází vpředu větší důraz i kvalita. Kunovice však mají i smůlu. Třeba centr Vaněčka skončil za bezbrankového stavu na tyči.

Domácí měli i další možnosti ke skórování, ale ránu Šmatelky zblokoval obránce a Vaněček na přihrávku Zámečníka těsně nedosáhl.

„Místo toho, abychom vedli 2:0, tak během pěti minut prohráváme 0:2,“ nechápe Vojtěšek. „Morkovice mají zkušený tým, soutěž hrají dlouho, takže už si takový zápas pohlídají,“ přidává.

Kunovice ve vyrovnaném zápase srazila hrubka brankáře Němčického, kterému po jednoduchém nákopu vypadl míč z rukou a pohotový Kapounek ho uklidil bleskově do sítě.

Než se domácí z těžkého direktu otřepali, inkasovali podruhé. Po centru do vápna se do míče opřel Oplt a bylo hotovo.

Fotbalisté Kunovice se ve zbytku utkání snažily umazat manko, dohnat ztrátu, ale vpředu byli zase plonkoví. Měli šance, snažili, ale všechno řešili zbrkle, nepřesně.

Morkovice pozorně bránily, chodily do brejků, hrozily i ze standardních situací. Nakonec mohly dát branek i víc, skóre už se ale ve velkém vedru nezměnilo.

„Po další domácí ztrátě se musíme rychle oklepat. Za týden jedeme do Napajedel, kde máme co napravovat,“ ví dobře Vojtěšek.

V nedělním utkání mu zase scházeli Horáček, Kaňovský, Kučera a Obal.