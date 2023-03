„Před začátkem druhé poloviny sezony jsem si říkal, že bych rád dal dvacet gólů, takže mi ještě něco chybí, ale tento zápas mi dost pomohl,“ ví dobře Bartošek.

Nyní má na svém kontě dvanáct přesných zásahů, o víkendu dorovnal kanonýra Koryčan Gejdoše i ex-ligového Ordoše. Lepší je pouze hrající trenér Buchlovic Křiva (13) a těšnovický sniper Janoštík (15).

Pokud hlucká desítka v dalších duelech naváže na duel s Bojkovicemi, mají se soupeři na co těšit.

Bartošek po nevydařené zimní přípravě střelecky explodoval, okresního rivala zničil šesti trefami. „Gólově to byl můj nejpovedenější zápas kariéry,“ přitakává mladík. „Naposledy jsem dal tolik branek možná někdy v mladších žácích, ale to už si nepamatuji,“ přidává s úsměvem.

Přitom v zimní pauze nijak nezářil, ani před utkáním se necítil nijak zvlášť dobře.

„Když jsem ale na začátku zápasu viděl obránce soupeře, věřil jsem, že by nám to mohlo vycházet, protože se Zelinkou jsme oba rychlí. Dostávali jsme se do šancí a proměňovali je,“ líčí.

Podzimní dohrávka byla až do prvního gólu rozháraná, bez nějakých extra šancí. „První gól nám pomohl,“ ví Bartošek.

„Pak už hosté nestíhali zachytávat dlouhé balony a my to trestali,“ pokračuje.

Navštívili jsme: jaro odstartovala Bartoškova show, Hluk zničil Bojkovice 8:1

Hlučané nakonec rivala ztrapnili výsledkem 8:1. Přitom Bojkovice patří k ambiciózním krajským týmům, do širšího okruhu mančaftů na postup do vyšší třídy. Úvodní duel jim ale hrubě nevyšel. „Nečekal jsem, že to bude takto jednoduchý zápas. Myslel jsem, že to bude těžší, ale hráli jsme dobře,“ uvedl.

Rodák z Velkých Karlovic, který prošel mládeží Slovácka a díky angažmá v ligové akademii se s maminkou přestěhoval do Uherského Hradiště, se na start jara a hlavně na přírodní pažit těšil.

I když trávník po zimě není v optimální kondici, řada ligových týmů takovou hrací plochu nemají. Hlučané se na hlavní hřiště dostali až v pátek, předtím dvakrát trénovali na vedlejším place, předtím byli jenom na umělce.

„Na zápas jsem se těšil. Příprava byla dlouhá. Jsem hlavně rád, že jsme se díky dohrávce bodově dotáhli na Těšnovice. Ztrátu jsme snížili, postup můžeme urvat,“ věří Bartošek.

Parta trenérů Zlínského a Uhlíře by si ráda zase zahrála v krajském přeboru. Soupeři jim ale to zadarmo nedají. „Tímto výsledkem jsme jim však poslali vzkaz. A s vedoucími Těšnovicemi hrajeme příště doma,“ připomíná.

Ještě předtím ale čeká Spartak třaskavé derby v sousedních Kunovicích, které v zimě převzal bývalý kouč Hluku Vojtěšek a na boj o záchranu dostal i několik posil. „Bude to těžké, ale myslím, že to můžeme zase urvat,“ dodává.