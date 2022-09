„Když jsem po dvou letech přiletěl z Nového Zélandu, chtěl jsem si zase zahrát s kluky. V Boršicích mě to baví. Je tam skvělá parta, která se nedá opustit. I když se někdy nedaří, potom se to semkne a jede to,“ říká odchovanec Slovácka.

U protinožců si vychutnal krásy a divy přírody jedné z nejkrásnějších zemí světa. Rodáka z Uherského Hradiště zaujalo nejen členité pobřeží s mnoha ostrovy, vysoké hory s nikdy netajícím sněhem, brčálově zelené kopce poseté tisíci ovcemi, termální gejzíry a koupaliště, sopky a jeskyně.

„Byl jsem tam v roce 2020 až do konce roku 2021. Bylo to skvělé, úplně jiný svět. My jsme měli víza Working holiday, takže jsme mohli pracovat i cestovat. A jelikož nám to pořád prodlužovali, projeli jsme to celé,“ líčí s úsměvem.

Zdroj: Libor Kopl

Domů na Moravu si s sebou přivezl ohromné množství zážitků, cenné zkušenosti.

Po návratu se věnuje hlavně maséřině. Působí ve Slovácku u rezervního třetiligového týmu. „Dělá si i svoji masérnu, ale u sportu bych chtěl zůstat. Moc mě to s těmi kluky baví,“ přiznává.

Sám prošel celou akademii, všemi kategoriemi. Nejvyšší soutěž si však nikdy nezahrál. V létě 2014 tak zamířil do Boršic, kterými zůstává s menšími pauzami věrný dodnes.

Že má klubu co nabídnout, ukázalo i nedělní derby v Osvětimanech, kde byl zkušený fotbalista nejlepším hráčem hostů. Porážce 1:2 však nezabránil.

„Zápas se mi hodnotí velice těžko, protože jsme chvíli před koncem dostali rozhodující druhou branku. Remíza by byla spravedlivější,“ míní.

Nejen se svým výkonem mohl být spokojený. Boršice předvedly na horké půdě okresního rivaly velmi dobrý výkon, hlavně ve druhé půli se dostali protivníkovi pod kůži, nenechali ho vydechnout.

„Konečně jsme ukázali, že můžeme hrát i s lepšími týmy,“ těší Malého.

Osvětimany ale v závěru prokázaly svoji zkušenosti, kvalitu a přesnou trefou záložníka Bartoše zlomily odpor vzdorujících hostů. „Je to škoda. Porážka nás hodně mrzí,“ přiznává.

Boršice za snaživý ofenzivní výkon odměněny nebyly, na konci střetnutí doplatily na individuální selhání, zaváhání krajního záložníka při bránění. „Chtěli jsme na Osvětimany vletět. Věděli jsme, že taky chvilkami zmatkují a občas nám to vycházelo. Bohužel z odraženého balonu jsme dostali takový zbytečný gól,“ posteskl si.

I když se okresní rivalové potkali v mistrovském zápase po spoustě letech, vyhecované derby nebylo. Sudí nevytáhl ani jednu kartu, hráče nemuseli krotit.

„Bral jsem to jako každý jiný zápas. Ani ne moc prestižně, spíš přátelsky. Většinu kluků z Osvětiman znám, úplně vyhecované to nebylo,“ dodal Malý.