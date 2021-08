Útočník Bojkovic se v nedělním zápase proti Těšnovicím blýskl čtyřmi góly, hattricku dosáhl hned v úvodních patnácti minutách!

„Jsem strašně rád, že to vyšlo. Díky tomu, že máme celý tým poskládaný z kamarádů, kteří jsou navíc výbornými fotbalisty, také dobrého trenéra, tak to tam občas padá samo,“ usmívá se třiatřicetiletý Varga.

Kdysi dávno zaznamenal v jednom soutěžním zápase pět branek, tentokrát skóroval čtyřikrát. Je vidět, že na startu sezony má famózní formu. Před týdnem v krajském poháru se totiž proti Újezdci blýskl hattrickem. „Jsem rád, že mi prach nezvlhnul,“ těší Vargu.

Zápasy si užívá i kvůli dvěma dětem. Hlavně pro malého syna je vzorem, fotbalovým hrdinou. „Je to už velký fotbalista. Snažím se dávat branky hlavně po něj,“ tvrdí. „Vždycky spolu vymýšlíme různé oslavy branek, speciální gesta,“ přiznává s úsměvem.

Sám si ale nastřílené góly nepočítá, osobní statistiky nevede. Hraje hlavně pro mužstvo, výsledky týmu jsou zásadní. „Hlavně chci pomoct klukům, ať sbíráme body,“ říká.

Bojkovice patří v krajské I. A třídě skupině B mezi hlavní kandidáty na postup. „Přemýšlíme o nejvyšších příčkách,“ přiznává.

„Myslím, že máme dobrý tým složený ze samých odchovanců. Hrajeme s domácími perspektivními kluky. Většina hráčů je mladých, jenom já s Danem Vaculou to kazíme,“ prohlásil s úsměvem.

Slovácké Slavii se na rozdíl od jiných klubů dlouhodobě daří práce s mládeží. Jednoduché to mít ale nebude. Osvětimany či Hluk mají také svoji sílu, kterou demonstrovali hned v úvodu sezony. Na přední příčky pomýšlejí i další rivalové. „V této třídě je každý soupeř těžký,“ vnímá.

Bojkovice však na úvod sezony potvrdily roli favorita, demonstrovaly svoji sílu. Soupeře z Kroměřížska před vlastním publikem přejely jasně 6:2.

„Už jsme si říkali v kabině před zápasem, že je důležité, abychom na soupeře vletěli. I když v sestavě hostů jsou kvalitní a zkušení borci, co hrávali i ve vyšších soutěžích, na utkání jsme se dobře připravili. Začátek nám vyšel. Přestože jsme za stavu 3:0 inkasovali gól z penalty, vzápětí jsme odpověděli a zápas v klidu dovedli do vítězného konce,“ prohlásil Varga.

Zkušený kanonýr moc času na oslavu neměl. Po utkání hned spěchal na sever Čech, kde momentálně pracuje. „Trošku mě to mrzí, ale kluci říkali, že jim musím do kabiny něco přinést, takže to oslavíme další víkend,“ plánuje.

Fotbalista Bojkovic pracuje jako svářeč. Za kšefty pendluje po celé republice. Nyní má džob v Jilemnici, odkud na otočku přijel na nedělní zápas.

„Jsem rád, že to klaplo. I když jsem musel trošku cestovat, doma jsem se vyspal čtyři hodiny a šel na zápas. Po něm jsem zase musel zpátky,“ líčí.

Kvůli pracovním povinnostem toho moc nenatrénuje. Na hřiště se dostane maximálně jednou týdně. Se spoluhráči si čutne vždycky v pátek, jindy je nevidí. I tak ale ve 33 letech patří mezi klíčové muže, osobnosti I. A třídy.

Pokud mu to tam bude takto padat dál, Bojkovice nikdo nezastaví.