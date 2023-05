Z Košic přes Slavii Praha až do Strání. Danka zlákal trenér, je podobný Gebremu

Všechny cestou do Říma a taky do … Strání! Platí to alespoň v případě mladého slovenského fotbalisty Dominika Danka. Mladší kopii libereckého kapitána Theodora Gebre Selassiho na Zelničky zlákal trenér Vladimír Stančík, oba se potkaly v třetiligových Častkovcích a teď společně táhnou celek z Uherskohradišťska do divize.

Fotbalisté Strání porazili Osvětimany 7:0 | Video: Libor Kopl

Kanonýr Deníku Habánik s parťáky táhne Březovou zpátky do přeboru. Jak dlouho zůstane, neví Se soupeřem neměl slitování. Slovenský fotbalista Peter Habánik v okresní soutěži… Přečíst článek > Příběh dvaadvacetiletého rodáka z Košic je zajímavý, poutavý, prostě nevšední. „A taky dlouhý,“ usmívá se Danko. Borec z druhého největšího slovenského města do dvanácti let hrál fotbal v rodných Košicích. Mezi vrstevníky vyčníval, s balonem to uměl. Už v žákovském věku zaujal trenéry a funkcionáře pražské Slavie, kteří šikulu vyfoukli Žilině, kde byl v té době na zkoušce. „Hráli jsme proti sobě,“ přiznává s úsměvem. Do Prahy mu pomohl i Karol Kisel. Bývalý reprezentant působí jako hráčský agent a o mladých fotbalistech má skvělý přehled. Všiml si i Danka, kterému zprostředkoval odchod do Slavie. „Všechno jsem si tam užíval, bylo to hezké období. Je to tam na jiné úrovni než jinde,“ zjistil. Ve slavném klubu jej vedli třeba Petr Karoch nebo Jiří Petrovič, potkal se s Ladislavem Krobotem, Tomášem Vlčkem, nastupoval proti Adamu Hložkovi. I když na hřišti to fungovalo, život v hlavním městě Česka nebyl pro malého kluka z Košic úplně jednoduchý. „V týdnu jsem bydlel na internátu, který byl ale o víkendu zavřený, takže jsem nevěděl, kde bych bydlel. Těch věcí bylo ale daleko víc, i proto jsem se rozhodl pro návrat,“ vysvětluje. Strání před finále poháru zničilo Osvětimany, Hruboš se blýskl hattrickem Z několika klubů si vybral Trenčín, kde strávil celý dorost a nakoukl i mezi muže. „Ale přišla pandemie koronaviru, těžké období,“ povzdechl si. Po rozvolnění opatření si vybral třetiligové Častkovce, kde se potkal právě s trenérem Stančíkem, který jej zlákal do Strání. Danko se sice návratu do vyšší soutěže či profesionálního fotbalu úplně nevzdává, ale nyní se věnuje i škole. Na Zelničky dojíždí z Bratislavy. Právě tam studuje. Proti Osvětimanům se střelecky neprosadil, ale na jasné výhře 7:1 měl velký podíl. „Utkání jsem si užil. Jenom škoda, že jsem nedal gól, i když jsem měl šance,“ posteskl si. Branky proti okresnímu rivalovi stříleli jiní. Hruboš se blýskl hattrickem, kanonýr Miklovič se trefil dvakrát. S rukama nad hlavou slavili i Holík s Pechou. „Čekali jsme těžší zápas, ale hned na začátku jsme do toho vletěli a nakonec z toho bylo jednoznačné utkání, které rozhodl začátek,“ míní. Nečekané rozuzlení nedohraného zápasu KP ve Slušovicích! Co na to kluby? Strání ani nerozhodila předcházející porážka ve Štítné nad Vláří. Po nezdaru se rychle vrátilo do pohody, na vítěznou vlnu. „Víme, že musíme bodovat, dál vítězit. Naším cílem je postup a jdeme si za ním. Jedna prohra nevadí,“ ví dobře. Danko s parťáky si o víkendu odpočinou, oslaví výhru, a od pondělí se začnou chystat na středeční finále krajského poháru. Pro hráče Strání i Slušovic půjde o velký svátek, mimořádnou událost, protože většina z nich si na stadionu ligového Zlína zahraje vůbec poprvé. „Bude to velký zápas,“ tuší dvaadvacetiletý křídelník, který se na Letné rovněž představí vůbec poprvé. Na finále se borci ze Strání naladili tím nejlepším možným způsobem. „Nabrali jsme sebevědomí, budeme chtít vyhrát,“ vzkazuje soupeři Danko.

