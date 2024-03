„Jsme rádi, že jsme porazili první tým tabulky a zvládli to vítězně. Kluci zaslouží pochvalu, ale závěr zápasu musíme odehrát jinak. Vedli jsme už 3:0 a měli další šance, které měli skončit gólem. Místo toho, abychom přidali další branky a bylo po zápase, tak jsme si konec sami zkomplikovali inkasovanými brankami a až do poslední vteřiny se třepali o výsledek, což je neskutečné,“ kroutil hlavou po utkání kouč Spartaku Václav Uhlíř.

Krajský přebor, 14. kolo

TJ SPARTAK HLUK – SK HRACHOVEC 3:2 (2:0)

Branky: 13. a 75. Sopůšek, 9. Skovajsík – 86. Malý z penalty, 92. Žák. Rozhodčí: Rybka – Filgas, Vitásek. Diváci: 250.

„Kluci si mysleli, že je hotovo, ale fotbal se hraje devadesát minut,“ připomíná.

Hrachovec sice hned v prvním zápase po zimní pauze přišel o vedoucí pozici, šéf klubu a trenér Dušan Janošek z toho ale těžkou hlavu neměl. „Pro nás porážka nic neznamená. Mě spíš těší ten závěr, že jsme to nevypustili a že jsme konec zdramatizovali,“ uvedl.

Valaši dorazili do Hluku bez opor Bodnii, Heřmánka a Miroslava Vargy, duel nedohrál ani Pokorný, který má svalové problémy. „My máme strašně moc zraněných hráčů, což se projevilo na našem výkonu,“ míní Janošek.

Zato domácí byli až na Kuklu kompletní.

Úvod jednoznačně patřil Hluku. Už v 8. minutě uháněl Zelinka sám na hostujícího brankáře Michuta, ale neuspěl.

Vzápětí ale otevřel skóre obránce Skovajsík, který pohotově dorazil do sítě střelu Zelinky.

Kapitán Hluku Roman Sopůšek hodnotí zápas s Hrachovcem

Zdroj: Libor Kopl

Než se hosté probrali, tekli o dva góly. Po pohledné kombinaci se dostal za hostující obranu Sopůšek a nemýlil se.

„Pro diváky to byl velmi dobrý zápas na super připraveném trávníku. Domácí byli prvních dvaceti minut lepší a zaslouženě šli do vedení. My jsme se nemohli dostat do tempa,“ přiznává Janošek.

Hluk mohl ještě do přestávky své vedení navýšit, Dohnal s Bartoškem ale své příležitosti nevyužili.

Spartak i po změně stran dominoval, zahazoval šance. Dohnal orazítkoval břevno, brejk čtyři na jednoho zazdil špílmachr Sopůšek. „Vadí mi laxnost v zakončení, což je naše slabina,“ poznamenal Uhlíř.

Když Sopůšek čtvrt hodiny před koncem i díky zaváhání hostujícího brankáře Michuta šťastně zvýšil z lajny na 3:0, zdálo se být hotovo.

Hrachovec měl sice vzadu velké problémy, ale postupem času začal i hrozit, dostávat se i do šancí. Vaigl ještě neskóroval, ale Malý s přehledem proměnil penaltu nařízenou za faul gólmana Pěgříma na Žáka.

Hosté ožili, dál útočili. Aktivní byl hlavně Žák, jenž nejprve pálil mimo, aby v 92. minutě snížil na 2:3.

Stejný hráč mohl v divokém nastaveném čase skóre dokonce srovnat, Pěgřím ale předvedl parádní zákrok a spoluhráče podržel.

Útočník Hrachovce Matěj Žák po zápase v Hluku

Zdroj: Libor Kopl

„Hra se po změně stran přelévala z jedné strany na druhou. Po třetím inkasovaném gólu jsme to nezabalili a bojovali až do konce. Dvěma brankami jsme závěr zdramatizovali a nakonec jsme mohli i srovnat, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ uznává Janošek.

Hlučané si po závěrečném hvizdu sudího Ryby zhluboka oddechli. „Hrachovec ukázal svoji kvalitu, nebyl to v žádném případě jednoduchý soupeř. Pořád pro mě společně s Kvasnicemi zůstává hlavním favoritem na postup,“ dodal Uhlíř.