„Jinou možnost jsme neměli, protože nás bylo málo, ale kluci se s tím popasovali dobře a stejně jako celý tým to zvládl. Za mě je to zasloužená výhra,“míní trenér Jiskry Roman Abrhám.

I. A třída sk. B, 18. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – FK MLADCOVÁ 2:0 (0:0)

Branky: 57. Marek Popelka, 83. Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

Slováckému celku scházeli Štaubert, Straka, Lapčík, Kunovjánek či Lahodný.

Hastík s Houdkem navíc nastoupili pod prášky. I tak to na soupeře ze Zlína stačilo.

„Mladcová u nás ale podala sympatický výkon, hrála otevřený fotbal, lépe než na podzim u ní. I tak se ale v prvním poločase dostala snad jenom čtyřikrát na naši polovinu,“ říká Abrhám.

Domácí ale z územní převahy nevytěžili žádnou branku.

„Ve druhé půli to byla z naší strany trochu křeč. Byli jsme nervózní, po dvou porážkách jsme chtěli uspět, vyhrát za každou cenu,“ přiznává kouč Jiskry.

Staré Město šlo do vedení až v 57. minutě, kdy se po sólovém úniku prosadil dorostenec Popelka. Pojistku přidal v závěru kanonýr Brázdil. „Jeho gólem jsme se uklidnili a konec dohráli,“ uvedl Abrhám.

Mladcová na Širůchu zanechala sympatický dojem, moc nebezpečná ale nebyla.

„ Sice to v poli bylo celkem vyrovnané, ale nemáme takovou kvalitu, abychom akce dohráli až do finále. V naší hře byla spousta dobrých věcí, které ale neskončily zakončením. V tomto to z naší strany nebylo dobré,“ přiznává hostující kouč Jan Somberg.

Někdejšího asistenta kouče Páníka ovšem štvaly hlavně chyby před inkasovanými brankami.

„Soupeři jsme oba góly darovali,“ vadí Sombergovi.

Jeho tým už reagovat nedokázal. „Domácí byli lepší, v kontextu celého utkání vyhráli zaslouženě. Bohužel jsme jim cestu ke třem bodům až tolik neztížili. Celkově to byl ale docela pohledný fotbal,“ dodal na závěr.

Fotbalisté Mladcové po další venkovní porážce zůstali na sedmnácti bodech. Za týden doma hraje s Újezdcem.