Ani poločasové vedení fotbalistkám Slovácka výhru nad pražskou Spartou nepřineslo. Celek z Uherského Hradiště totiž o nadějný náskok po změně stran přišel a ve šlágru 7. kola první ligy žen prohrál 1:3.

Fotbalistka Slovácka Markéta Jančářová (v bílém dresu) při zápase proti Spartě. | Foto: 1. FC Slovácko

„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, v některých situacích jsme to podcenily a dostaly zbytečné góly. Nezvládly jsme některé souboje, byly jsme málo důrazné. Po inkasované brance jsme chtěly vydržet, nějak to dohrát, možná vstřelit nějaký další gól, ale nepodařilo se to,“ hodnotila duel střelkyně jediného gólu Slovácka Michaela Ferencová.

Obrat Sparty brankami zařídily Kiyani Johnson, Tereza Kožárová a Klára Cvrčková.

„Prohra je z mého pohledu naprosto zbytečná. Zápas jsme si prohráli sami lehkovážností a podceněním situace mezi 69. a 74. minutou, kdy jsme si mysleli, že se utkání sám dohraje, ale nedohrál a byli jsme za to tvrdě potrestáni," prohlásil kouč Slovácka Miroslav Zbořil.

1. fotbalová liga žen, 7. kolo - AC SPARTA PRAHA – 1. FC SLOVÁCKO 3:1 (0:1)

Branky: 69. Johnson, 71. Kožárová, 74. Cvrčková – 26. Ferencová. Rozhodčí: Čampišová – Ratajová, Šafránková (Kureš). Diváci: 250.

Slovácko: Růžičková – Trčková (88. Ohlídalová), Klímová, Obadalová, Pěčková, Krejčířová (72. Tulkki), Jonášová, Ferencová (88. Janíková), Jančářová, A. Polášková, Bayerová (63. Žufánková). Trenér: Zbořil.

Přitom až na těch pět minut Moravanky odehrály v Praze na Proseku velmi slušný zápas. „Byli jsme aktivní v napadání, slušně jsme kombinovali a hlavně jsme hráli zodpovědně a bez chyb," říká Zbořil.

Jeho tým šel do vedení ve 26. minutě, kdy po dlouhém nákopu stoperky Obadalové a vysunutí Jančářové využila zaváhání domácí obrany Ferencová, která nadvakrát poslal míč za gólmanku Schneider a otevřela skóre utkání.

„Sparťanky byly vývojem střetnutí očividně zaskočené, nevybavuju si žádnou jejich větší šanci kromě centrovaných míčů," uvedl Zbořil.

Slovácko i do druhého poločasu vstoupilo dobře. Drželo míč a směrem dozadu nemělo vážnější problémy.

Jenže pak přišel nečekaný kolaps, tři branky v rozmemí pouhých pěti minut a bylo po nadějích.

První větší šance druhé půle hostující tým ještě přečkal, když Kožárová nastřelila břevno, ale v 69. minutě už Sparta slavila.

Po trestném kopu Sonntagové míč propadl až na zadní tyč k Dědinové, která jej vrátila do ohně na Johnson a srovnala na 1:1.

Pohroma ale měla teprve přijít. Bleskový obrat završila ranou pod břevno Kožárová.

Další úder zasadila Slovácku po samostatném úniku Cvrčková.

Zbytek utkání se v poklidu dohrál, Slovácko tak odjelo z Prahy s prázdnou.

„Pokud chcete uspět s těmi nejlepšími týmy, tak musíte udržet koncentraci v každé situaci, v každém dotyku s míčem, každou vteřinu, dělat to, co vám do té doby přináší úspěch. A to se nám stalo osudným - ztráta koncentrace, podcenění situace, lehkovážnost," láteří Zbořil.

„Mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že jsme ten zápas měli skvěle rozehraný a stačilo se držet naší hry, pak jsem přesvědčený, že bychom si minimálně bod odvezli, protože domácí určitě lepší nebyli," pokračuje.

„Teď už je ale pozdě sypat si popel na hlavu, zápas jsme si prohráli sami, přestože jsme odehráli velmi dobrých 85 minut, jenže fotbal se hraje 90 minut. Zápas si rozebereme a věřím, že nás i tento zápas posune všechny dál, protože špatná zkušenost je taky zkušenost,“ dodává kouč Slovácka.

Další ligové utkání odehrají svěřenkyně trenéra Miroslava Zbořila v sobotu 21. října od jedenácti hodin v Horních Heršpicích s Lokomotivou.