„Domácí si nezasloužili vyhrát, ale takový je sport. Nechci komentovat úroveň týmu, který je v čele soutěže, ale pokud hrajete proti čtrnácti, je to ostuda fotbalu,“ říká natvrdo bojkovický kouč.

I. A třída sk. B, 9. kolo -

TĚŠNOVICE – BOJKOVICE 3:2 (2:1)

Branky: 12. z penalty a 85. Radek Janoštík, 27. Petr Suchánek - 31. Adam Kalina, 68. Patrik Martinec. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 195.

„I přes prohru nemám našemu týmu plných odchovanců co vytknout. Tedy kromě situací, které jsme z převahy měli vyjádřit brankově a v nedělním odpoledni bychom v útulném areálu a na dobře připraveném trávníku předešli zbytečným pozápasovým emocím a pokaženému nedělnímu večeru. Dnes bohužel vyhráli tři černokněžníci,“ dodal zklamaně.

Hrající kondiční trenér Těšnovic Petr Suchánek si ale nemyslí, že by sudí domácím stranili. „Diváci viděli vyrovnaný zápas. Narazili jsme na kvalitního soupeře, což jsme čekali. Bojkovice jsou jedním z favoritů této soutěže, což jejich výkon potvrdil. Hosty musím za výkon pochválit. Hráli dobře, ale fotbal je o gólech, kterých jsme tentokrát dali víc my. Měli jsme i štěstí, tak to ale někdy ve sportu bývá,“ uvedl Suchánek.

Tomu se zase příliš nezamlouvalo chování zkušeného Daniela Vaculy. Bývalý druholigový hráč podle soupeře neustále komentoval dění na hřišti. Vulgárně častoval rozhodčí i nás protihráče. „Za mě to bylo zcela zbytečné,“ pravil Suchánek.

Uznal, že výkon lídra ale nebyl zcela optimální. „Základní jedenáctka byla slušná, ale na střídání jsme měli jenom dva lidi. O poločase se nám navíc zranil Mršťák, takže by se nám hodilo prostřídat sestavu,“ uvedl.

Těšnovice těžily hlavně z povedeného úvodu. „Nám se podařilo dát celkem rychle dva góly. První byl z penalty, druhý po brejku. Za stavu 2:0 ale začal přebírat iniciativu soupeř, který více držel míč ve středu pole a do přestávky snížil na 2:1, což hosty nakoplo,“ popisoval Suchánek.

„Ve druhé půli bylo vidět, že chtějí co nejdříve srovnat. To se jim povedlo. Za nerozhodného stavu se hra na chvilku srovnala. My jsme spoléhali spíše na brejky a z toho jednoho se nám podařilo dát třetí a vítězný gól,“ zakončil hodnocení.

Fotbalisté Těšnovic po výhře 3:2 dál vládnou krajské I. A třídě skupiny B s šestibodovým náskokem před druhým Hlukem. Bojkovice klesly na šesté místo.