„Jejich životní příběhy jsou plné odhodlání prát se s nepřízní osudu,“ říká bývalý kapitán Fastavu Zlín a současný obránce polské Cracovie Jakub Jugas, který společně s kamarády organizuje.

Pokolikáté se na Baťově o Vánocích sejdete?

Tradice benefičních zápasů sahá dlouho do minulosti, letos se uskuteční již šestadvacátý ročník. Benefiční zápas se koná vždy pětadvacátého prosince ve Sportovním areálu Baťov. Dříve byla hlavním organizátorem Jiskra Otrokovice, která se přejmenovala na SK Baťov 1930. Jeden rok se benefice nekonala a my jako mladší generace jsme se rozhodli na tuto tradici benefičních zápasů navázat s projektem Výběru Kraje. Chceme v ní pokračovat a hlavně pomáhat těm, co to potřebují. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim předchůdcům za založení těchto benefičních vánočních utkání, snažíme se navázat na jejich odkaz a nadále pokračovat v tradici.

Fotbalisté Baťova (žlutomodré dresy) prohráli při benefičním utkání s Výběrem kraje 5:6.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Letos se akce koná už podruhé. Jste rád, že si po létě zahrajete i v tradičním vánočním termínu?

Vždy bylo našim plánem pořádat benefiční zápasy stylem zima/léto, jen s tím rozdílem, že v létě změníme místo benefice. Tradiční vánoční termín patří jednoznačně do Otrokovic, a vždy to tak bude. Letos v létě jsme si tak poprvé vyzkoušeli odehrát benefici i létě, ale to z jediného důvodu, že byl odložený zimní ročník kvůli koronaviru. Myslím, že se i letní benefice povedla a hlavně pomohla.

Jak moc organizaci poznamenaly vládní nařízení?

Chtěli jsme určitě letos opět uspořádat benefiční zápas jako obvykle, ale situace se zpočátku nevyvíjela dobře. Ihned na začátku organizace zápasu jsme se shodli, že pokud nám to nepovolí konání benefice Krajská hygienická stanice Zlín, letos nic nebude. Naštěstí jsme narazili na úžasnou paní ředitelku Evu Sedláčkovou, která nám se vším pomohla a stanovila podmínky, za kterých se benefice může uskutečnit. Chtěl bych jí tímto moc poděkovat. Naším cílem je jednoznačně pomoci nemocným dětem, ale nechceme dopustit šíření onemocnění v důsledku zápasu, proto budou striktně vyžadována a dodržována předepsaná opatření. Na utkání budou mít vstup lidé pouze s ukončeným očkování či co prodělali covid a bude nutnost nosit respirátor.

Kolik lidí se na organizaci vůbec podílí, jak dlouho ji chystáte?

Organizační tým Výběru Kraje je úzký okruh lidí, většinou rodinných příslušníků a blízkých přátel, kteří se starají o celou organizaci utkání. S organizací benefice začínáme tak dva měsíce před termínem, kdy oslovujeme sponzory, hráče a například děláme grafiku k benefici. Tady musím vyzdvihnout práci našeho dvorního grafika Luďka Ovesného z Restart Design, protože s námi má někdy hodně práce. (úsměv) Nesmím zapomenout poděkovat všem sponzorům akce. Jejich finanční příspěvek jde přímo na pomoc vybraným projektům. Chtěl bych zdůraznit, že veškeré vybrané finanční prostředky jdou na pomoc potřebným a tým Výběru Kraje pořádá akci na vlastní náklady bez jakéhokoliv nároku na zisk.

Na jaké známé hráče se mohou fanoušci těšit? Koho se vám podařilo přemluvit?

Nejvíce jsme se obával prvního ročníku, kdy jsem nevěděl, jaká bude odezva od hráčů a zda vůbec někdo z nich přijde. Moje obavy se nenaplnily a hráči přišli všichni. Další ročníky už se kluci hlásili sami. Pokud mají volno a jsou doma, vždy rádi dorazí a pomůžou. Myslím si, že za ty roky jsme viděli už hodně známých jmen a fotbalistů. Letos naše pozvání přijal například Michal Sadílek z FC Twente, který mimochodem nikdy neodmítne, čehož si hodně vážíme. Chybět nebude ani kapitán zlínského Fastavu Tomáš Poznar, brankář Standa Dostál. Ze sousedního Slovácka by měli dorazit Marek Havlík či Lukáš Sadílek, takže bráchové opět po roce spolu. (úsměv). Účast potvrdil i jablonecký Martin Doležal či Libor Holík. Ze starší generace Zlína dorazí třeba Bronislav Červenka či Ota Novák. Pokud bude mít možnost, přijde mezi nás i reprezentační asistent Jiří Chytrý.

Která z hvězd by naopak ráda dorazila, ale nemohla? Kdo z kamarádů vás tentokrát odmítl?

Letos je náš tým v plné síle. Pozvání nikdo neodmítl. Samozřejmě může nastat situace, že kluci kvůli rodinným povinnostem nakonec nedorazí, ale k dnešku máme potvrzené všechny uvedené hráče. V letním termínu se nám třeba povede přivézt další zajímavé hráče českého fotbalu.

Jaké suvenýry a dresy mohou fanoušci vyhrát v tombole?

V letošní tombole jsou opět velmi cenné a zajímavé dresy. Uvedu například podepsaný dres Vladimíra Coufala z West Hamu United, který působí v anglické Premier Leaugue, dres Matouše Trmala z portugalského týmu Vitória Guimaraes, Kuby Pešky ze Sparty, dres slovenské reprezentace Martina Koscelníka či dres Tomáše Hájka z nizozemského týmu Vitesse Arnhem. Ale dresů máme mnohem víc. Letos poprvé v historii se nám podařilo realizovat také dražbu dresů ve spolupráci nákupního portálu Slevíci.cz. Tímto děkujeme panu Jiřímu Švirákovi a Slevici.cz za možnost uskutečnění této dražby, a veškerá vybraná částka z dražby putuje také na pomoc oběma dětem. V dražbě mohou fanoušci získat podepsané dresy Tomáše Součka, Lukáše Masopusta ze Slavie Praha, dresy zlínských odchovanců Ondřeje Čelůstky, Filipa Nováka, dres Michala Sadílka, liberecký dres Thea Gebre Selassieho či podepsaný dres zlínského Fastavu.

Komu vybrané peníze poputují tentokrát? Jaké jsou jejich příběhy?

Celý výtěžek z benefičního utkání poslouží pro Arianku a Oliverka z Otrokovic. Jejich životní příběhy jsou plné odhodlání prát se s nepřízní osudu. Arianka se narodila s oboustranným rozštěpem patra a genetické vyšetření prokázalo vzácné onemocnění chromosomu 18. V praxi to znamená opakované návštěvy nemocnice, bezesné noci a samozřejmě velmi časté a finančně náročné rehabilitace. Oliverek měl ještě jako nenarozené miminko nepříznivé nálezy na mozku, které nakonec vyústily ve velké krvácení do mozku. Když se Oliverek narodil, začal slýchávat věci typu „On bude jen ležet a slintat,” ale jelikož je velký bojovník po tatínkovi, rozhodl se, že začne bojovat a světu ukáže, kam až to dotáhne, a statečně bojuje do dnes. To jsou ve zkratce jejich životní příběhy.

Pojďme na závěr ještě k vám. Kdy jste se vrátil z Polska domů? Jak hodnotíte podzimní část v Cracovii?

V sobotu jsme odehráli poslední zápas ve Wroclawi a v neděli ráno jeli s rodinou domů. Poslední zápas jsme zvládli vítězně, takže konec fotbalového roku je veselejší. Co se týče výkonů mužstva, myslím si, že jsme mohli mít klidně o pět nebo šest bodů více. Hlavně ztráty v domácích zápasech byla zbytečné. Na druhé straně doma jsme porazili týmy jako Raków či Legii, a to jsou body, se kterými úplně nepočítáte, takže v konečném součtu máme asi to, co máme mít.

Jaká je vůbec polská liga?

Extrémně vyrovnaná. Každý tým může porazit každého. Tabulka je také tak vyrovnaná, což v důsledku znamená, že jedna výhra vás posune na šesté místo a po jedné prohře klesnete na třináctou pozici. Z osobního hlediska hodnotím sezonu jako povedenou. Odehrál jsme podstatnou část podzimu, zažil krakovské derby, porazil Legii a hlavně poznal polskou ligy, která má jednoznačně velkou úroveň. V Česku je soutěž nedoceněná.

Co vás kromě benefičního utkání o Vánocích čeká? Stihnete i nějakou dovolenou?

Dlouho jsme na doma na Moravě nebyli, takže určitě věnujeme hodně času naším rodinám. Chceme, aby hlavně babičky viděly vnučku, jak roste. Během vánočních svátků budeme většinu času trávit v okolí Zlína, ale ke konci roku pojedeme na dva či tři zrelaxovat na chatu v Čeladné. Po návratu se už se zase budeme pomalu balit zpátky do Polska.