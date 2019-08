Nyní poprvé v kariéře v pozici hlavního kouče vede mužský tým. Bývalý vynikající obránce v létě převzal mužstvo Hluku. Na lavičce Spartaku nahradil úspěšného kolegu Václava Uhlíře. Premiéra mu ale nevyšla. Hlučané po dobrovolném pádu z krajského přeboru do první A třídy nezvládli první duel v nové sezoně, když Újezdci před třemi stovkami diváků smolně podlehli 1:2. „Řekli mi, že Hluk doma na hody neprohrává, tak jsem tuto tradici bohužel změnil. Zápas se nám nepovedl,“ mrzí Vojtěška.

Jak moc vás porážka s Újezdcem mrzí?

Samozřejmě hodně. Všichni si mysleli, že když jsme ještě loni hráli krajský přebor, tak Újezdec, který se v první A třídě pouze zachraňoval, jasně smázneme. Možná měli lidé velké očekávání. My jsme ale věděli, že to bude těžký zápas. Soupeře jsme v přípravě viděli a jeho kvalita se potvrdila. Zkušenost, která v létě přišla do Újezdce, byla strašně znát.

Co si od angažmá v Hluku slibujete?

Hlavně chci získat další zkušenosti. Já vedle těch kluků vlastně omládnu. Jak člověk stárne a chtěl by pořád hrát fotbal, aspoň se dívá na mladé fotbalisty. Já už věk nezastavím, ale jim mohu trochu pomoct. Snad se z první porážky ponaučíme a budu mládnout ještě víc. Samozřejmě když se daří, chutná fotbal víc.

Souhlasíte, že vás v Hluku čeká spousta práce?

Tady je to tak nastavené, že doba Machalů a Dohnala je pryč. Lidi to v Hluku budou muset pochopit, že nastal čas na obměnu a chvíli potrvá, než si to všechno sedne. Vedení chce mužstvo omladit. Proto šanci dostávají dorostenci a odchovanci. Vydali jsme se touto cestou.

S vaší hráčskou minulostí ale máte mladým svěřencům co předávat, že?

Někteří svěřenci ani neví, že jsem hrál ligu, ale ti starší si to ještě pamatují. I když já to nikde neříkám ani se tím nechlubím, to není zase tak důležité. Já doufám, že klukům něco předám. Je otázka, zda si některé věci vezmou k srdci a ponaučí se z chyb, které třeba proti Újezdci udělali.

Jak se pracuje se současnou generací?

Zájem o fotbal je takový, že mám obavy, že v blízké budoucnosti se kluby budou muset spojit, aby se v nějaké obci vůbec hrálo. Momentálně je tady spousta věcí, které mladé kluky od fotbalu odrazují. My jsme neměli počítače, mobily. Žil jsme v jiné době. Sport nás bavil, vydrželi jsme u něj. Dneska mladí kluci dojdou na hřiště po dvou měsících a chtějí hrát. Jsou na tom jinak než my. Pro fotbal je to špatně. Za nás navíc nebyl hokejbal, florbal a jiné mladší sporty. I proto nejsou v těchto krajských třídách hráči. Pak sice vyskočí nějaké mužstvo, kde se objeví člověk který má rád fotbal a má možnosti, tak to jde hned vidět. Teď je ale otázka, jak dlouho to tam vydrží.

Jak vzpomínáte na hráčskou kariéru?

Já jsem většinu kariéry prožil ve Starém Městě. Na Širůchu jsem hrál třetí, druhou a jeden rok i první ligu. Vzpomínky jsou krásné, na špatné věci člověk postupem času zapomeneme. Radostných okamžiků ale bylo požehnaně.

Které momenty byste vypíchl?

Vybavuji si zápas o postup s Českými Budějovicemi. V Uherském Hradišti přišlo skoro deset tisíc lidí, což byl neopakovatelný zážitek. V lize rád vzpomínám na vítězný domácí zápas s Olomoucí, za kterou tehdy hrál Ujfaluši a další borci té doby, na které jsme se pak dívali v televizi. Pak třeba na duel s Brnem, za které nastupoval třeba Došek. Hlavně si vybavuji, kdy jsem nastoupil a my vyhráli.

S bývalými spoluhráči jste stále v kontaktu? Chodíte hrávat za starou gardu?

Já mám problémy s kotníky, takže už moc fotbal nehraji. Ale s kluky se pravidelně potkáváme. Často se vídám s Jirkou Kowalíkem, na Slováckou potkám Malára, Blahu a další borce. Když je čas, vždycky pokecáme a zavzpomínáme.

Ligové zápasy navštěvujete pravidelně?

Pravidelně ne. To bych lhal. Ale když mi to vyjde a mám chuť, tak se jdu podívat. Ale vybírám si spíš atraktivnější zápasy se Slavií, Spartou, Plzní, Olomoucí. Tato top mužstva si nenechávám ujít.

Co říkáte na současné Slovácko?

Já doufám, že se dostanou tam, kde sami chtějí, což je klidný střed tabulky. Kamarádím se s Veliče Šumulikoskim, kterému přeji klid na práci. Ale vím, že je to strašně těžké. Slovácko je regionální klub, Uherské Hradiště má třicet tisíc obyvatel a je to v současnosti nejmenší město, kde se hraje ligový fotbal. Doby, kdy se sem hrnuli sponzoři, už jsou za námi. Dneska je těžké sehnat peníze, o kterých současný sport je.