Dvakrát za hosty ze Slovácka skóroval střídající Petr Gajdošík, po jedné brance přidali Daniel Flek a Tomáš Maleňák.

„Po dvou domácích prohrách jsme si chtěli něco odvést, protože po třech kolech být bez bodu by nebylo vůbec dobré. Paradoxně zápase v Napajedlech nám herně vyšel ze všech tří nejméně, přesto jsme vyhráli 4:0,“ radoval se kouč Kunovic Jiří Vojtěšek.

Krajský přebor, 3. kolo -NAPAJEDLA - KUNOVICE 0:4 (0:1). Branky: 84. a 88. Petr Gajdošík, 44. Daniel Flek, 74. Tomáš Maleňák. Rozhodčí: Nuc – Stodůlka, Veselý. Diváků: 70.

„Musím ale přiznat, že jsme měli velké štěstí. Domácí byli dvě třetiny zápasu lepší. Pokud by domácí vyřešili některé situace lépe, mohl být klidně výsledek opačný. Pro soupeře je to kruté, my jsme za výhru samozřejmě rádi,“ přidal spokojeně.

Kunovice se před utkáním potýkaly s nečekanými problémy. Cestou na utkání hráči trčeli v kolonách a k zápasu se dostavili s patnáctiminutovým zpožděním. Ba co víc, na konci rozcvičky se zranil Dobrozemský, kterého nahradil Basovník.

„I přes tyto problémy jsme do zápasu vstoupili dobře a domácí mužstvo prvních osmnáct minut přehrávali. Znovu nám překazila gólovou radost tyčka, která zastavila střelu aktivního Jana Zámečníka,“ uvedl Vojtěšek.

| Video: Youtube

Napajedla se ale brzy zvedla a začala přebírat iniciativu. „Bohužel nastal moment, kdy nám domácí po dlouhých nákopech za obranu nachytali nepřipravené. V tu chvíli jsme znervózněli, přestali běhat, což byla voda na mlýn pro domácí mužstvo. Od této doby nás přehrávali, dostávali se do přečíslení, měli jsme štěstí, že tyto rychlé protiútoky řešili špatně a nedokázali nás potrestat,“ říká Vojtěšek.

Do vedení šli ve 44. minutě paradoxně hosté. Přesný centr Zámečníka z pravé strany zužitkoval hlavičkující Flek a bylo to 0:1.

„Do druhé půlky jsme šli s vedením a touhou utkání dotáhnout do vítězného konce, poučit se z chyb z první půle. Domácí byli od začátku druhého poločasu znovu aktivní, opět se tlačili do útoku s touhou vyrovnat, což se jim i přes šance, které měli, nepodařilo,“ oddechl si Vojtěšek.

Jeho tým se až do 75. minuty úspěšně bránil. Pak se dostal na hranici vápna k balónu Maleňák, který se uvolnil přes dva bránící hráče a technickou střelou zvýšil na 2:0. „Druhá branka utkání rozhodla. V ten moment jsme se uklidnili a začali hrát fotbal,“ říká Vojtěšek.

Protivníka dorazil dvěma zásahy střídající Gajdošík. „Pro domácí mužstvo byl tento výsledek krutý, ale fotbal někdy takový je,“ dodal kunovický trenér.

Celek ze Slovácka se pokusí na venkovní úspěch navázat za týden doma proti Luhačovicím. Na Bělince se hraje v neděli 25. srpna od 10.15.