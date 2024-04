I. A třída sk. B, 16. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – FOTBAL KUNOVICE 1:3 (1:2)

Branky: 27. Vladimír Brázdil z penalty - 12. Daniel Flek, 22. Rudolf Obal, 90. Filip Mandinec. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 250.

Triumfu na půdě okresního rivala si právem považoval.

Kunovicím vstup do jara vyšel skvěle. Po úspěchu v Dolním Němčí a utrápené výhře nad posledními Koryčany si Perůtka a spol. vzali všechny body i ve Starém Městě, Jiskru ve skvělé atmosféře sejmuli a posunuli se už na čtvrté místo tabulky.

„Naše výhra je zasloužená. Na vyložené šance jsme vyhráli 5:2,“ říká.

Jeho tým předčil rivala herně, góly i na velké příležitosti. Kunovice se prezentovaly úplně jinak než před týdnem ve větrné loterii proti bojovným Koryčanům.

„Do zápasu jsme šli s tím, že máme po minulém týdnu co napravovat. Derby bylo to nejlepší, co jsme potřebovali. Kluky jsem nemusel nijak motivovat. Sami to vzali za správný konec a zápas zvládli,“ těší Vojtěška.

Povinná výhra. Bojkovice nasázely Zborovicím čtyři góly za deset minut

Hostům se po disciplinárním trestu vrátil do sestavy gólman Němčický, v základní sestavě byly i posily z Osvětiman Mandinec s Králíkem. „Oba byli nesmírně platní. Pochvalu za výkon a přístup ale zaslouží celý náš tým,“ říká.

Fotbalisté Kunovic vstoupili do utkání lépe než soupeř, kterého měli načteného. „Věděli jsme, co bude Staré Město hrát. Pokryli jsme útočníka Brázdila i pravou stranu, kde nastupují Houdek s Turečkem. Oba jsme eliminovali a zaslouženě šli gólem Fleka do vedení,“ uvedl.

Kunovická třináctka měla vzápětí na hlavě druhou branku, ale v další šanci selhala. Na 2:0 zvýšil až mladík Obal ve 22. minutě.

Staré Město se vrátilo do hry z penalty, kterou proměnil Brázdil. „Do té doby jsme v poli dominovali. Po inkasované brance jsme se sice trošku stáhli, ale posledních deset minut první půle jsme zase byli lepší a hru ovládali,“ tvrdí.

Fotbalisty Strání štve neuznaný gól. Toto už je přes čáru, míní trenér Beker

Hosté po změně stran nechtěli nic podcenit. Dál byli obezřetní, maximálně koncentrovaní.

„Staré Město má hlavně doma velkou kvalitu. My jsme ale byli zodpovědní směrem dozadu, soupeř si toho moc nevytvořil. Naopak náš Králík měl hned tři velké šance, které ovšem nedokázal proměnit. Domácí zahrozili po hlavičce Brázdila a jednou se sám na vápně zjevil Petek, ale v zakončení zaváhal,“ líčí kunovický kouč.

Triumf hostů v závěru pojistil Mandinec.

„Pochválit musím svůj tým, ale i diváky. Přišla spousta lidí, atmosféra byla parádní. Fanoušci povzbuzovali oba týmy, měli i dýmovnice. Věřím, že si derby stejně jako my užili,“ dodal někdejší ligový obránce.

Kunovičtí fotbalisté se pokusí protáhnout sérii výher i za týden doma proti Újezdci.