„Hráčky znám dobře. Nějaká obměna kádru sice nastala, ale ty, co jsem netrénoval, si vybavuji z týmu dorostenek. Navíc některé zápasy jsem viděl naživo a přehled o mužstvu mám,“ říká v rozhovoru pro Deník osmatřicetiletý kouč.

Rozmýšlel jste se na návratem k ženám Slovácka dlouho?

Rozhodly tři základní věci. Tou první je, kdo ten ženský fotbal dělá a jak. Mirek Zbořil mě před několika lety střídal na pozici šéftrenéra a za ty roky je zde vidět posun v oblasti materiálního zajištění a vlastně celkových podmínek pro holky. Dělat fotbal s někým, kdo je hodně pracovitý, je pro mě radost a moc takových lidí není.

Druhý klíčový důvod?

To jsou samotné hráčky. Některé znám vážně dlouhá léta, jezdili jsme spolu na reprezentační srazy, zažili velká vítězství, ale i porážky. Je mezi námi opravdu silná vazba. Spolu můžeme hodně dokázat. Třetím hlavním důvodem je pak příslib zlepšení podmínek pro hráčky. To nezávisí jen na klubu, ale na určitých dotacích na ženský fotbal. Ty když vyjdou, dokážeme hráčkám poskytnout kvalitní servis po všech stránkách.

Kam byste chtěl tým posunout? Dostat se před Spartu či Slavie je extrémně těžké, že?

Přál bych si, abychom byli lepší a lepší. Aby každá hráčka byla na konci sezony lepší než na jejím začátku. Stejně tak tým. Je potřeba přidat, být lepší, jelikož už hodně dlouho čekáme na zisk bodu či dokonce bodů proti pražským S. Pro úspěch v sezoně je potřeba udělat vážně hodně. Nechci, aby to byla ta klasická sezona s velkým náskokem před čtvrtým týmem a s velkou ztrátou na druhé mužstvo. To je už pro většinu hráček nuda a proto musíme všichni udělat pro velká vítězství a nezapomenutelné zážitky více než v minulosti. Velkým osobním cílem je sestavení kvalitního realizačního týmu, aby měly hráčky velmi dobrý servis pro svůj fotbalový růst. Přes léto se snad podaří dobudovat zázemí v prostorách kabin tak, aby tam měly hráčky vše, co potřebují ke kvalitní přípravě. Možností ke zlepšení je vážně hodně.

Kdy se ujmete týmu?

Přípravu svým způsobem začínáme už v pondělí 23. května. Mistrovská utkání skončily holkám v polovině května. Po týdnu volna budeme trénovat budeme až do 17. června. Pak následují tři týdny volna a na letní přípravu se sejdeme 11. července. Do prvního mistrovského zápasu máme domluvené čtyři utkání s týmy z Rakouska a Polska.

Budete přípravu směřovat na předkolo Ligy mistryň?

Los je 24. června. V Lize mistryň chceme uspět. Hodně ale bude záležet právě na losu. Soupeřky určitě budeme sledovat ihned po losu, finální příprava na hřišti bude až před prvním utkáním.

Jak jste trávil čas bez fotbalu po konci u dorostu Slovácka?

S kamarádem jsme rozjeli fotbalovou školu, v únoru pořádali příměstský kemp, který byl skvělý a moc jsme si ho užili. Začali nám volat i hráči s prosbou o individuální tréninky, tak se jim snažíme věnovat. Jednou týdně jezdím na tréninky mládeže do Veselí nad Moravou, což je pro mě taky skvělá zkušenost. Největším zážitkem ale byl pobyt v Pobřeží Slonoviny, kde jsme vykonávali trenérskou činnost. Poznat místní kulturu a hlavně v čem vyrůstají místní fotbalisté, a jak fotbal zvládají, je vážně celoživotní zážitek.