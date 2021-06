Na kempu ve Zlíně pod vedením vicemistra Evropy z roku 1996 Jan Suchopárka trénoval i s klubovým spoluhráčem, brankářem Alexandrem Urbanem a někdejšími parťáky Štěpánem Beran a Lukášem Ambros, kteří aktuálně působí ve Slavii, respektive v Německu.

„Hodnotím to dobře. Byla to pro mě další skvělá zkušenost. Byl tam výborný kolektiv, velmi dobrý realizační tým a spousta skvělých hráčů. Moc jsem si to užil,“ přiznává.

Pro rodáka ze Staroviček na Břeclavsku, odkud pochází i český dálkař Radek Juška, to ale první reprezentační zkušenost nebyla. Už dříve byl nominován v kategorii U15 na duel proti Severnímu Irsku.

Nyní si zahrál s divizním Vsetínem, který Suchopárkův výběr uprostřed minulého týdne porazil přesvědčivě 3:0. „Myslím si, že jsme celý zápas dominovali. Byli jsme aktivní na míči a celkově jsme je přehráli,“ míní.

Zápas s muži si nejen díky výsledku užil. „Určitě to ale nebyl slabý soupeř. Domácí se snažili hrát dopředu a obranu měli dobře zorganizovanou. S chlapy je to celkově jiné, více soubojů a o dost tvrdší fotbal, ale myslím, že jsem se s tím vypořádal dobře,“ uvedl.

Trenér Suchopárek mohl mladé svěřence zaslouženě pochválit. Slova slávistické legendy potěšila i Tomeška. „Za mě je to určitě skvělý trenér a fotbalová ikona,“ váží si známého kouče.

Stěžovat si ovšem nemůže ani v klubu, kde jej nyní vede Petr Vlachovský. „Za mě je to jeden z nejlepších trenérů ve Slovácku. Se Suchopárkem mají podobný styl tréninků,“ všímá si.

Jinak jsou rozdíly v oddíle a v reprezentaci značné. „Všichni kluci jak v zápase, tak i v tréninku chtějí ukázat to nejlepší. Že jsou to oni, kdo mají jet na další reprezentační sraz,“ pronesl.

Také poctivý krajní obránce chce v kádru zůstat. I proto se fotbalu naplno věnoval i v době, kdy se nesmělo hrát ani společně trénovat.

„Určitě mi to asi jako každému fotbalistovi chybělo. Ze začátku jsem dostával individuální plány, ale potom se mi naskytla příležitost trénovat s B-týmem Slovácka,“ uvedl.

V akademii ligového klubu působí šikovný mladík už šest let. Předtím hrával v rodných Starovičkách a ve Velkých Pavlovicích. I když měl na základní škole blíže k atletice, rodiče jej vedl spíš k fotbalu, který u něj nakonec i zvítězil.

Ve Slovácku, které mu přirostlo k srdci, je spokojený. „Ze začátku to pro mě byl velký skok,“ přiznává.

Ve dvanácti letech se přestěhoval do Uherského Hradiště. Najednou se ocitl sám bez rodičů v novém prostředí, jiné škole.

„Začátky pro mě byly velmi těžké. Slovácko a Velké Pavlovice se už jenom přístupem k fotbalu a disciplínou nedají srovnat. Dříve jsem si to ani moc neuvědomoval, ale teď už bych mohl říct, že angažmá v klubu určitě předčilo mé očekávání. Hraje se mi tady fakt dobře,“ pochvaluje si.

V reprezentaci i v klubu nastupuje na pozici pravého obránce. Klasický bek ale není. Táhne ho to dopředu, rád útočí. „Určitě bych se nebál zahrát si i křídlo,“ říká úsměvem fanoušek Manchesteru City, jehož vzorem jsou Alphonso Davies a mezi oblíbené borce patří i João Cancelo.

Stejně jako hvězdní fotbalisté by si i Tomeška jednou rád zahrál Premier League. „Je to můj velký sen,“ přiznává. Dobře ale ví, že úspěch by pro něj byla i FORTUNA:LIGA.

A právě v ní letos zářilo právě Slovácko. Svědíkův tým obdivně sledoval i Tomeška. „Je to největší úspěch v historii klubu, měli fantastickou sezonu. Na evropské poháry se určitě moc těším,“ dodává.