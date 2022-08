Staronového trenéra ženského uherskohradišťského týmu Petra Vlachovského hned při své soutěžní premiéře čeká pořádně těžká šichta.

V táboře Slovácka ale panuje před důležitým soubojem dobrá nálada. „Já se cítím skvěle, záleží co hráčky,“ usmívá se devětatřicetiletý kouč.

Děvčata ze Slovácka jsou v pohodě. „Cítíme se dobře a těšíme se na zápas: vzkazuje ze severu Evropy záložnice Eliška Janíková.

Také obránkyně Kristýna Janků se po fyzické i mentální stránce cítí být připravena na sto procent, odhodlaná do toho dát maximum. „Teď už to chce jen doladit detaily a správně se nachystat na zítřejší výkop. Moc se na utkání těším a věřím, že předvedeme kvalitní týmový výkon,“ prohlásila Janků.

„S holkami jsme si vědomé, že nás nečeká nic jednoduchého, ale jsme dobře připravené odevzdat na hřišti všechno. Budeme doufat, že to bude stačit k dobrému výsledku pro náš tým,“ přidává Janíková.

Pozitivní je, že tým je kromě dvou dlouhodobě zraněných hráček téměř kompletní. „Děvčata trápí jen drobné zdravotní šrámy,“ těší Vlachovského.

Fotbalistky Slovácka se v Trondheimu chystají na zápas Ligy mistryň proti Minsku

Fotbalistky Slovácka mají za sebou předzápasový trénink. V Koteng Areně se seznámily s prostředí, umělou trávou. „Stadion je menší, ale krásný. Za umělou trávu jsem rád. Snažíme se hrát hodně kombinačně a tento povrch je ideální,“ říká Vlachovský.

Prostředí se zamlouvá také Janků. „Hotel a zázemí je na vysoké úrovni. Utkání hrajeme na umělce, takže to bude takové neobvyklé v tomto letním období, ale není to nic rozhodujícího. Počasí je tak akorát na fotbal, což je příjemné,“ uvedla zkušená fotbalistka.

Běloruský Minsk nemá takový zvuk jako Girondins Bordeaux nebo Bröndby Kodaň, se kterými se celek z Uherského Hradiště utkal loni ve Švédsku, přesto čeká třetí tým české ligy těžká fuška.

„Soupeř je silný, ale postup je v našich silách. Uděláme pro to maximum,“ uvedl.

Zápasů Minsku v rámci přípravy na utkání zhlédl Vlachovský hned několik. Čtvrteční protivník má ve svém kádru hned několik reprezentantek Běloruska a také pět zahraničních akvizic.

„Určitou ztrátou pro ně může být odchod nejlepší střelkyně, na druhé straně přivedli na poslední chvíli tři hráčky ruské národnosti,“ říká Vlachovský.

Ženy Slovácka po loňských zkušenostech už vědí, co je čeká. „Je to úplně jiná úroveň a tempo, než jsme zvyklé v lize nebo teď v letní přípravě. Určitě to bude fyzicky náročné a bude potřeba udržet koncentraci od první do poslední minuty. Věřím, že hra bude vyrovnaná, soupeřky ani my si nedáme nic zadarmo. Zároveň věřím, že se nám podaří zítra zvítězit a v neděli se popereme o postup do další fáze,“ věří Janků, které děkuje všem fanouškům za podporu i na dálku. „Vnímáme to a uděláme všechno proto, abychom se jim odvděčili vítězstvím,“ vzkazuje na Moravu.

Mimofotbalové věci fotbalistky Slovácka nyní neřeší, na obhlídku Trondheimu bude víc času v dalších dnech. „Z města jsme toho zatím moc kromě krásných výhledů z okna neviděli. Snad se ho ve volnem dnu vydáme trošku prozkoumat,“ věří Janíková.