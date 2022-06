V posledních dvou letech byly děti kvůli pandemii značně ochuzeny o možnost sportovat, a tak se v letošním roce o to více těšily na oblíbený fotbalový turnaj – McDonald´s Cup.

Nejinak tomu bylo i na ZŠ Sportovní, kde probíhaly poctivé přípravy na účast v turnaji. Malí fotbalisté získali výhru v kategorii B, což je kategorie pro žáky čtvrtých a pátých tříd prvního stupně základních škol.

Konkurence a zájem o účast v soutěži byla i v tomto roce veliká. Letos si ho nenechalo ujít na 32 000 žáků z celé České republiky. Rozložení do dvou věkových skupin bylo vyrovnané a v každé skupině soutěžilo na 16 000 dětí.

Skvělý výkon předvedli žáci ZŠ Sportovní, když se skóre 5:1 ve finále porazili ZŠ J. Šoupala z Ostravy. Již v úvodu zápasu došlo ke zranění, v jehož důsledku musel již v druhé minutě utkání ostravského gólmana střídat hráč z pole. Poločas skončil 2:0 pro ZŠ Sportovní, hned v úvodu však ostravští snížili na 2:1.

Z vyrovnaného utkání nakonec vítězně odešli uherskohradiští. „Jsem rád, že jsme si mohli turnaj zahrát. Byla to výzva, ale i zábava. To, že jsme vybojovali první místo v přímém přenosu v televizi je fantastické, a už teď se strašně těšíme na oslavy a na zápas české reprezentace proti Portugalsku, na který se pojedeme v září podívat,“ říká kapitán týmu Matěj Vojáček.

Za celou svou historii už tento turnaj rozpohyboval více než 1,5 milionu dětí, zúčastnilo se jej na 120 000 školních týmů a rozdáno bylo 10 000 pohárů a 225 000 medailí. 23. ročník si získal mimo jiné i podporu všech českých hejtmanů, včetně primátora Zdeňka Hřiba.

Největší fotbalový turnaj v České republice je určen dětem prvních stupňů základních škol. A týmy jsou složeny z dětí z prvních až třetích tříd, B týmy tvoří čtvrťáci a páťáci.

Vítězné malé fotbalisty ze ZŠ Sportovní čekají pohádkové zážitky. Největší odměnou je pro všechny žáky návštěva utkání Ligy národů UEFA mezi Českou republikou a Portugalskem, které se uskuteční 24. září. Díky prvenství v turnaji si také užijí ukázkový tréning pod vedením mládežnických reprezentačních trenérů a prohlédnou si Síň slávy českého fotbalu.

„Jsem rád, že se naši žáci zapojili do McDonald´s Cupu. Je to skvělá příležitost, jak děti pro něco nadchnout, o to víc, když se jedná o sport. Napjatě jsme sledovali jejich postup celou soutěží a když jsem se dozvěděl, že postupují až do celostátního finále, měl jsem z toho neskutečnou radost. Je skvělé vidět, jak děti sport baví, jak na sobě pracují a jak spolupracují, jdou společně za svým cílem a vše spolu prožívají. Titul si naši žáci určitě zasloužili, protože tvrdě trénovali a teď si mohou vychutnat zaslouženou odměnu, moc jim to přeji a jsem na ně pyšný,“ říká učitel vítězného týmu Jiří Kodrla.

Jedná se o historicky první vítězství ZŠ Sportovní Uherské Hradiště na Svátku fotbalu.