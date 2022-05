Na Moravě se od 1. do 4. června uskuteční Evropský fotbalový šampionát vinařů VINO EURO 2022.

Na sedmém ročníku nevšedního turnaje se představí týmy z osmi evropských zemí, pořadatelské barvy bude reprezentovat tým FC Vinaři České republiky, jehož dres navléknou i ex-ligový kanonýr David Lafata nebo známý televizní komentátor Jaromír Bosák.

Vedle reprezentace České republiky, kterou z pozice trenéra povede bývalý kouč Slovácka Stanislav Vajčner, nastoupí ještě vinaři z Itálie, Maďarska, Německa, Portugalska, Rakouska, Slovinska a Švýcarska.

Fanoušci se mohou těšit na osmnáct mezinárodních utkání, kterých se zúčastní přes tři hráčů a členů realizačního týmu, z toho přes 200 vinařů zastupujících významné vinařské oblasti Evropy.

VINO EURO 2022 se uskuteční ve Znojmě, Uherském Hradišti a Mikulově.

„Jižní Morava je nejenom u nás, ale už i ve světě symbolizovaná mimo jiné svým kvalitním vínem. Z vinařských oblastí Jihomoravského kraje ale také pochází řada našich fotbalových reprezentantů. Fotbal je nejoblíbenějším sportem u nás a víno zas nejpopulárnějším nápojem, a tak jejich zdánlivě nečekané spojení má svou logiku a pořádání mistrovství právě u nás se nabízí,“ řekl prezident reprezentačního výběru FC vinaři České republiky a organizátor mistrovství Stanislav Tkadlec.

„Cílem této sportovně-společenské události je především další posílení profesních a profesionálních vazeb mezi vinaři jednotlivých států a samozřejmě také prezentace moravských a českých vinařů v novém světle,“ přidává.

Ve skupině A se utkají týmy Německa, Itálie, Švýcarska a Slovinska, ve skupině B se kromě domácí České republiky představí také Rakousko, Maďarsko a Portugalsko. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postupují do semifinále, ostatní mužstva budou hrát o umístění. Základní skupiny se odehrají ve Znojmě, následně se družstva přesunou do Uherského Hradiště, kde se odehrají zbylé duely.

Vlachovský se vrací k ženám Slovácka: Klasická sezona je nuda. Chceme být lepší!

Na Městském stadionu Miroslava Valenty se bude hrát v pátek a v sobotu, kdy je od deseti hodin na programu finále.

Součástí akce je také mezinárodní konference – VINO EDUCA, která svádí dohromady odborníky z různých evropských zemí, jak z partnerských vinařských či vinohradnických univerzit, tak experty z řad dalších oborů.

„Akce má nejenom sportovní, ale také edukativní rozměr. Reprezentační výběry jsou od roku 2018 členy UENFW (Union of European national football teams of winemamakers). Organizace, která prezentuje nejen myšlenku fotbalu mezi vinaři, ale také jejich vzájemnou výměnu zkušeností, oborové vzdělávání a také prezentuje víno jako součást kultury a společenský fenomén světového významu. Spolupracuje s vybranými evropskými univerzitami, konkrétně s fakultami zaměřujícími se na vinařství a vinohradnictví jak na úrovni pedagogů, tak i studentů. Namátkou jsou to třeba Pisa, Maribor, Geisenheim nebo i Lednice,“ uvedl Tkadlec.

Na fotbalovém trávníku se historicky poprvé utkaly vinařské reprezentace v roce 2010 v Itálii. O rok později v Maďarsku šlo už oficiálně o první Mistrovství Evropy vinařských fotbalových reprezentací a od roku 2012 byl pro šampionáty nastaven dvouletý cyklus.

Česká, resp. moravská reprezentace se poprvé kvalifikovala na VINO EURO v roce 2018 ve Slovinsku, kde při své premiéře získala bronzové medaile a zaujala natolik, že se hostitelem hned následujícího mistrovství v roce 2020 stala Česká republika. To bylo ale nakonec posunuto až na rok 2022.