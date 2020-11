Ten poslední v neděli 11. října, kdy Nedachlebice, kde nyní působí, v krajské I. A třídě skupiny B doma podlehly Dolnímu Němčí 1:2.

„Fotbal jako takový je pořád stejný. Míč je kulatý, běhat se musí, kdo to parádně umí je obdivovaný a potřebný jako dřív. Někdy se změní nějaké pravidlo, viz malá domů, hraní rukou v pokutovém území, ale v principu to pořád zůstává stejné,“ říká v rozhovoru pro Deník někdejší záložník či útočník Zlechova či Střílek, který si o každém svém utkání vede pečlivou evidenci.

Jaký je současný výkonnostní fotbal?

Stále nemůžu vstřebat rozhodování nerozhodných zápasů pokutovými kopy. Do vyšší kvality se posunuly zejména trávníky, servis, který se hráčům dostává a zázemí, které všichni využíváme. Mnohem kvalitnější je výchova mládeže. Tak jako dříve, tak i nyní musí existovat a je třeba velké množství nadšenců, kteří za kluby i dýchají. Jeden rozdíl se určitě najde, neexistovalo odmítnout postup, o tom každý snil.

Co vám kromě pozápasových penalt nejvíce vadí?

Co mně nejvíce vadí? Fotbalem se neživým, fotbal mě stále baví. Pokud by mně něco vadilo, a nebylo v mých silách to změnit, nebudu u toho. Víme všichni, že mladá generace je jiná. Jsou chytří, mají velký přehled a velké schopnosti. Pomohlo by jim však více snahy, více ctižádosti, více odpovědnosti a prospělo by jim, naučit se vnímat autority. Je správné, že každý má svůj názor, ale 1 + 1 = 2 a to není o názoru, ale o vědomostech.

Jste pro razantní změnu v českém fotbale? Je to na Moravě jiné než v Čechách?

Nevím, co si představit pod razantní změnou. Obecně mám potíž s vnímáním státní správy. Chybí mi jejich opravdové nasazení a osobní odpovědnost. Stejně tak to cítím i u fotbalového svazu, ale co konkrétně se děje na FAČR, do toho nejsem zasvěcený. Vynášet rychlé populistické soudy neumím. Čtu-li však jména, která jsou zárukou správného řešení, nevidím to tak jasně. Nejsem přesvědčený, že umět kopat do meruny a být v dobré náladě, je ten klíčový aspekt na předsedu svazu a členy celého nejvyššího fotbalového vedení. Šel bych cestou náročného výběrového řízení, s cílem najít řídícího manažera pro velkou společnost bez nutné fotbalové minulosti.

Souhlasíte s názorem, že největším problémem jsou rozhodčí?

Všichni vidí jako největší zlo rozhodčí, ale buďme féroví. Když se nám to hodí tak mlčíme, v opačném případě řveme, to jsme celí my. Musím říci , že zářezy ze strany rozhodčích, které pamatuji z dřívějších dob, se dnes již nevidí. To je určitý posun k objektivitě, bývalo hůř. Rozhodčí dělají chyby, ale kdo ne. Vidět ve všem úmysl je až chorobné. Člověk, který nyní sleduje dění ve fotbale přes média, musí nabýt dojmu, že jsme banda diletantů. Prý musí náprava začít odspodu. Tato teze oprávněně hodně funkcionářů uráží. Kdo má konkrétní poznatky o problémech, případně podvodech, musí je vynést a ty musí být vyřešeny. Jinak je nebezpečí, že tyto obecné bláboly mohou zničit i hodně dobrého a odradit spoustu obětavců, pěšáků, bez kterých fotbal nebude. Tito lidé tvoří tolik potřebné fotbalové plíce. Abych posoudil globálně Čechy a Moravu, tak dalece nevidím.

Pojďme k Nedachlebicím. Jaká byla podzimní část?

To, co je za námi, se těžce hodnotí jako podzimní část sezony. Důvodů je několik. Počet odehraných zápasů je v našem případě devět, což je podzimní maximum, ale je to pouze sedmdesát procent z předpokládaného počtu podzimu. Ani tento počet zápasů však všechna mužstva neodehrála, proto i tabulka je pouze orientační. Další neštěstí byla neustálá nejistota, kdy budou soutěže přerušeny či ukončeny. Žádný víkend nebylo jisté, které zápasy budou odehrány. Úplná koruna byly tři poslední zápasy hrané s omezeným počtem diváků a potom v závěru bez nich.

Přesto, jste spokojený s výkony a výsledky mužstva, nebo jste chtěl získat více bodů?

Výkony, kterými se mužstvo prezentovalo, byly docela slušné. Ze zápasů s vedoucím triem jsme získali sice pouze dva body, ale v každém utkání jsme předvedli velmi dobrý fotbal. Dívám-li se na počet bodů, bylo v našich silách nasbírat o tři body více a to zejména v domácích zápasech s Fryštákem a Dolním Němčím. Tyto body asi chybí k úplné spokojenosti, ale vždy to může být lepší i horší, mužstva jsou hodně vyrovnaná. Určitě bych rád viděl více vstřelených branek, což by prezentovalo i ty žádané body, ale střelce zatím vychováváme.

Když se podíváte na tabulku, co vás v I. A třídě nejvíce překvapilo?

Z doposud odehraných zápasů se velmi dobře jevil Hluk, který výborně praktikuje rychlý přechod do útoku s vysokou produktivitou. Za očekáváním zůstávají Osvětimany, již to není jejich jednoznačná dominance ve všech zápasech. Všechny ostatní týmy jsou ve své kvalitě podobné a každý může porazit každého. Očekávám zlepšující se výsledky silného kádru Kunovic.

Mrzelo Vás hodně, že se podzimní část nedohrála?

Nedohrání podzimní části sezony je skutečně velká škoda. Snažíme se dělat co nejvíce pro dobré výsledky klubu, ale taky je to i zábava. Hráči se sejdou, potrénují, vyplaví endorfiny a hned se vše vidí lépe. Toto všechno v současnosti hodně chybí. Od dvanáctého května, kdy jsme zahájili přípravu po první vlně až do jedenáctého října, jsme se sešli 54 krát, ale odehráli pouze devět mistráků! Hráči fotbalem žijí, průměrná účast na trénincích a zápasech je 73 procent. Protože je vždycky někdo, kdo má objektivní důvody pro neúčast, jsem s touto aktivitou spokojen. Mám však velké obavy, že častými zákazy se toto všechno naruší a obtížně bude dávat do hromady.

Jste nyní v kontaktu s hráči, nebo se s nimi spojíte až po rozvolnění opatření?

Určitě budu chtít, abychom se začali scházet hned, jak to rozvolnění dovolí. S hráči jsem v kontaktu příležitostně.

Věříte, že se budete moct v lednu či únoru společně trénovat?

Toto je otázka, ale nechci se rouhat, protože ti kdo byli postiženi covidovou infekcí, mají na tuto otázku oprávněně kritický názor. Pokud se hledá seriózní řešení a Covid není prostředek k atomizaci, čili rozštěpení a rozvrácení společnosti, tak si myslím, že trénovat a hrát se může začít i dříve než v lednu. Použiji-li veterinární zkušenosti a znalosti, dá se předpokládat, že infekční tlak zde zůstane. Je třeba vytvořit imunitu. Zjednodušeně jsou dvě možnosti vzniku imunity. Za prvé: organismus odpoví tvorbou protilátek na aplikací vakcíny, která je snad již v dohlednu. Za druhé: organismus si vytváří imunitu po přímém setkáním s přírodním virem, to však nese nebezpečí prodělání klinické formy nemoci. V takovém případě nelze vyloučit i komplikovaný průběh. Jistě je nutné, abychom byli připraveni zvládnout komplikované projevy nemoci a zajistili ochranu skupin lidí, kteří jsou ve zvýšeném zdravotním riziku. Neustálým ve vlnách se opakujícím snižováním sociálních kontaktů si získáváme čas, ale káru tlačíme stále před sebou.

Jak moc náročné to pro hráče na jaře bude?

Pokud dovolí nákazová situace, o hráče nemám obavy. Kdyby se hrálo každý víkend a to do konce června, je třeba začít sedmého března. Dá se předpokládat, že v tuto dobu to terény nedovolí. Za fotbalové účastníky si však dovolím říci, že to zvládneme, protože chceme hrát. Určitě bychom zvládli odehrát některé zápasy i v týdnu, kdy to přírodní podmínky dovolí. Má to však jednu klíčovou podmínku, musíme mít k činnosti zelenou.

Vy pracujete jako veterinář. Měl jste někdy problém práci skloubit s trénováním?

Veterinu jsem chtěl dělat už jako kluk. V rodině totiž byla tradice. Od roku 1991, kdy veterinární služba prošla privatizací, pracuji jako soukromý veterinární lékař. Protože pracovní den si organizuji sám, a fotbal je jeho součástí, tak nevím, kdy jsem vynechal trénink. Na závěr perličku, jednou jsem musel z tréninku v Boršicích odjet k výhřezu dělohy u krávy, dva hráče jsem vzal jako asistenty, to patří taky k životu trénujícího veterináře. Závěrem Všem hodně zdraví, šťastné a veselé Vánoce a brzy na fotbale.