Hosty srazily dvě branky Michala Bělašky. Zkušený stoper Zlechova se nejprve trefil z trestného kopu, v 86. minutě pak proměnil pokutový kop. Prakšicím vyrovnávací trefa Jonáše Kočici nestačila.

I. B třída sk. C, 17. kolo -

SK ZLECHOV – TJ SOKOL PRAKŠICE 2:1 (1:0)

Branky: 35. a 86. z penalty Michal Bělaška – 62. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Němec. Červené karty: 90. Adrian Duchtík – 90. Filip Jahoda. Diváci: 95.

„Pro nás to bylo těžké utkání. Prakšice mě velmi překvapily svojí fotbalovostí, důrazem, pohybem. Hosté hráli opravdu dobře zezadu. V obraně je skvěle držel stoper Jahoda. Ale dobře kombinovali, byli nebezpeční, hrozili hlavně po akcích z pravé strany. My jsme to urvali vůlí a obětavostí,“ oddechl si kouč Zlechova Libor Matoušek.

Klíčové chvíle a hlavní momenty přišly až v závěrečných pěti minutách. Vše odstartovala povedená rána domácího Goliana, který mířil těsně vedle. Podle sudích někdo z hostů míč tečoval a tak Zlechov zahrával rohový kop.

Po něm v šestnáctce soupeře upadl Hynek Vaněk a rozhodčí Němec ukázal na bílý puntík.

Hosté cítili křivdu, na zkušeného arbitra se sesypali, verdikt ale nezměnili.

„I když se soupeř zlobil, všichni, co stáli za brankou, tvrdí, že penalta byla,“ poznamenal Matoušek.

Jeho protějšek to vidí jinak. „Na rozhodčí si málokdy stěžuji, ale tady ho musím zmínit, protože si v závěru utkání vymyslel roh, který nebyl. Měli jsme kopat odkop. Po rohu přišla penalta, byla tam spousta těl. Nevím, co sudí viděl. Z té dálky to nedokážu posoudit. Kluci se zlobili, já jsem tak blízko nebyl, ale pokud by nepřišel roh, nebyla by ani penalta,“ ví dobře Polák.

Emoce plály předtím i potom. Ve Zlechově byla k vidění spousta tvrdých faulů, bezohledných zákroků. Červené karty padaly až v poslední minutě.

Strkanici vyvolal zbytečný zákrok Duchtíka na hostujícího hráče, kterého mstil stoper Jahoda. Do potyčky se zapojilo více hráčů, z trávníku se poroučeli dva zmiňovaní borci.

Hostům vadilo více věcí. „Spousta verdiktů byla zvláštních, ale sudího jsme mohli umlčet vstřelenými brankami a nemuseli to pak řešit,“ ví dobře Polák.

Prakšice měly po většinu utkání herně navrch, nebyly tak produktivní jako okresní rivala.

Zlechov poslal do vedení ve 35. minutě Bělaška, který se trefil z přímého kopu. Jiné góly v první půli nepadly, ze hry se žádný z týmů netrefil.

„Za stavu 1:0 jsme měli obrovskou šanci, když šel Tomáš Vaněk sám na branku, ale nedal. V tu chvíli se zápas lámal,“ ví dobře Matoušek.

„Prakšice pořád cítily šanci, zlobily nás. Po standardce skóre srovnaly, v závěru jsme byli šťastnější,“ uznal.

Aktivnější hosté udeřili po hodině hry, kdy se hlavou prosadil Kočica. Hostující forvard mohl vstřelit více branek, s dalšími šancemi ale nenaložil dobře. Stejně si vedli i jeho spoluhráči z ofenzivy, prakšičtí fanoušci při počínání svých hráčů jen kroutili hlavami.

„Celý druhý poločas jsme měli herně navrch, bohužel jsme z několika šancí dali jenom jeden gól, což na body nestačilo. Domácí po změně stran jenom bránili, odkopávali balony dopředu a spoléhali se na brejky. Soupeře jsme tlačili už v první půli, soupeř šel ale po zbytečném trestném kopu do vedení. My jsme taky několikrát zahrozili, ale nebyly to tak velké šance jako po změně stran,“ hodnotí Polák.

Svěřence i přes další ztrátu chválil za výkon a nasazení.

„Akorát Jahodovi vyčtu oplácení a vyloučení,“ dodal na závěr.

Fotbalisté Zlechova se díky těsné výhře udrželi v klidném středu tabulky, rivala čeká ve zbytku sezony boj o záchranu nejnižší krajské soutěže.