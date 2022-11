Dvě branky Pražanek vstřelila Szewieczková, po jedné trefě přidaly Krejčiříková se střídající Nekesou, jeden gól byl vlastní.

Zatímco triumf hostující celek vynesl před rivala ze Sparty do čela tabulky, Moravanky zůstaly třetí.

„Z historického hlediska jsme možná až příliš čekali a věřili, že zrovna dneska můžeme Slavii potrápit víc než dřív, což se bohužel nepodařilo. Je ale opravdu těžké proti Slavii hrát,“ povzdechl si trenér Slovácka Petr Vlachovský.

Trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský

Nepovedený zápas se mu nehodnotil příliš dobře. „Bohužel jsme prohráli 0:5, což je strašně moc,“ smutní Vlachovský.

„Klíč k nějakému úspěchu byl asi v první půli, kdy jsme si jako první vypracovali dvě nebo tři velmi slušné příležitosti. Na druhé straně nás zlomila první střela na bránu, která hned skončila gólem. Od té doby se to začalo lámat,“ cítí domácí kouč. Po druhém gólu Pražanek opravdu existovalo na trávníku jenom jedno družstvo a to byla Slavie. „Ve druhé půli se hrálo na jednu bránu. A do čeho soupeř kopl, to mu skončila v brance,“ prohlásil zklamaně.

Trenér fotbalistek Slavie Karel Piták

Naopak Pražanky se vracely z Moravy do hlavního města zvesela.

„S výsledkem jsme hodně spokojení,“ uvedl hostující trenér Karel Piták. „I když začátek pro nás nebyl jednoduchý, protože soupeř hrál hodně důrazně. První půlka byla vyrovnaná, nemohli jsme se v ní dostat moc do hry,“ přiznal.

Pražanky uklidnila vedoucí trefa reprezentantky Szewieczkové. „Od té doby jsme byli jasně lepším týmem. Celý druhý poločas byl od nás odehraný velmi dobře. Dali jsme i krásné góly,“ těší Pitáka.

Fotbalistka Slavie Tereza Szewieczková

Fotbalistka Slovácka Natálie Trčková

