V sobotu 17. června 2023 skončila ve Zlínském kraji a také v okrese Uherské Hradiště fotbalová sezóna 2022-23. Pro naše fotbalisty velmi úspěšná.

Fotbalisté Spartaku Hluk vyhráli I. A třídu skupiny B. | Foto: TJ Spartak Hluk

Není pamětníka na okrese Uherské Hradiště, aby nějaký oddíl ve fotbalové sezóně obsadil 1. místo ve čtyřech kategoriích.

To se podařilo fotbalovému oddílu Spartak Hluk. Není to tak, že by tento úspěch spadl naráz z nebe. Je to dlouholetá práce trenérů mládeže a podpory fotbalového výboru a hlavně města, která činnost mládeže podporuje. Byla to řada trenérů, z nichž bych vyzvedl Aleše, Hrabalíka, Aleše Zlínského, Ondřeje Machalu, Zdeňka Fruhaufa, Radima Konečného, Afonse Mitvy Maqueteho, Podškubky Michaela, Robina Kužely, Tomáše Minaříka, Tomáše Martiše.

Od prvního mužstva se vždy hodnotí úspěch fotbalu. Jednička vyhrála I. A. třídu skupinu B Zlínského kraje. Z 26 zápasů vyhráli 20, třikrát remizovali, a třikrát prohráli. To bylo však ještě v době loňského podzimu, kdy se mužstvo dávalo dohromady. Na jaře 2023 neprohráli ani jednou, je třikrát remizovali. Získali tak 63 bodů se skóre 97:25.

Hluk zničil Buchlovice, slavit bude až do pondělí. Trenér Uhlíř se zranil!

Kdo všechno hrál za naše áčko?

Brankáři Pěgřim Radim, Gašek Adam, hráči do pole, Hladiš Filip, Škorec Václav, Horák Zdeněk, Uhlíř David, Lipoti Marek, Skovajsík Tomáš, Zelinka Adam, Sopůšek Roman-kapitán mužstva, Šimoník Tomáš, Kukla Martin, Bartošek Štefan, Martiš Tomáš, Martiš Roman, Zalubil Martin, Zlínský David, Matejka David, Přecechtěl Přemysl, Chodura, Řiháček Lukáš. Trenéři, Uhlíř Václav a Zlínský Aleš, vedoucí, Minařík Tomáš.

Mužstvo neprohrálo od 6. kola, kdy prohrálo z problematického pokutového kopu v 88. minutě 3:2 dne 10. 9. 2022 v Šumicích. Neprohráli ani v přátelských přípravných zápasech v zimním období. Krásná série!

Neskutečný úspěch zaznamenala naše mládež. Dorost po druhé za sebou vyhrál krajskou soutěž Zlínského kraje. Dorostenci sehráli 22 zápasů, prohráli 3x, vyhráli 19x. Získali 57 bodů, skóre 104: 24. David Zlínský byl nejlepším střelcem soutěže, když nastřílel celkem 30 gólů.

Sestava z posledního kola s Bílovicemi: Frühauf Martin, Hrabalík Martin, Soviš Lukáš, Polách Martin, Podškubka Michael, Omelka Dominik, Pančík Matěj, Afonso Mauricio, Matejka David, Zlínský David, Škorec Václav, Nemrava Dan, Tesařík Jakub, Havlík Štěpán. Omluveni Křiváček Josef, KoníčekAdam, který končí fotbalovou kariéru ze zdravotních důvodů. Trenéři: Hrabalík Aleš, Zlínský Aleš.

Předseda Hluku Horák skončil na vrcholu. Potvrdil setrvání Sopůška i trenérů

Krajskou soutěž Zlínského kraje vyhráli i starší žáci. V konkurenci 10 mužstev, prohráli jen 2x, zbytečně, zápasy jim nevyšly. A také 2x remízovali, na Strání a v Kunovicích. Získali 44 bodů, se skóre 95:18.

Sestava z posledního zápasu s Luhačovicemi, které vyhráli 16:1: Šantrůček Marek, Kurtin Tomáš, Hnilička Tomáš, Slovák Adam, Boček Marián, Boček David, Burda Matěj, Stašek David, Španihel Michal, Hájek Viktor, Dohnal Jiří, Blaha Filip, Havlík Tomáš, Novák Dominik, Matuštík Ondřej, Zlínská Vanesa, Skuček Vojtěch, Minařík Tomáš. Trenéři Martiš Tomáš, Minařík Tomáš.

Dokonalý úspěch dobré výkonosti fotbalu v Hluku potvrdila i tak zvaná dvojka, která dobyla úspěchy dva. Nejen, že vyhrála základní soutěž a postoupila do Okresního přeboru, ale 2 .6. 2023 vyhrála pohár okresu Uherské Hradiště po jasném vítězství na stadionu Miroslava Valenty 8:2 nad Horním Němčím.

Kdo všechno hrál v tomto zápase? Gašek Adam, Martiš Roman, Blaha Martin, Gašek Jakub, Kryl Pavel, Matejka David, Kročil Jaroslav, Kuřina Petr-kapitán, Zalubil Martin. Machala Jan, Machala Ondřej, Bílek David, Zlínský David, Kužela Aleš, Sabo Jan, Soviš Tomáš, Vozár Petr, Kovařík Filip.

Na střídačku se ještě nedostali. Polách Přemysl, Straka Jiří, Šorfa Petr, Minařík Martin, Chytil Robin, Škorec Václav. Trenér Jurásek Štěpán, druhý trenér, Miroš Jan, vedoucí Sabo Erik. Dvojka v okresní soutěži v 26 zápasech 22x vyhrála, 1x remízovala a 3x prohrála. Získala 67 bodů a skóre má 117:24. Skvělý úspěch!

Autorem je dlouholetý fotbalový funkcionář TJ Spartak Hluk Antonín Zlínský