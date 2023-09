Fotbalisté Šumic v krajské I. A třídě skupiny B dál čekají na první výhru. Parta kouče Martina Zichy byla blízko úspěchu na kunovické Bělince, kde od 8. minuty po dorážce kapitána Jana Žampacha vedla a bránila těsný náskok. O ten ale přišla po smolné vlastní brance Libora Žáčka.

Fotbalisté Kunovic (žluté dresy) v 7. kole krajské I. A třídy skupiny B remizovali se Šumicemi 1:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Bod je pro nás dobrý, ale předvedená hra by mohla být ještě lepší,“ ví dobře hostující kouč Martin Zicha.

Šumice nerozhodný výsledek 1:1 musely brát, protože se po přestávce dostali pod velký tlak a po většinu času se pouze bránili. Kunovice z převahy vytěžily jen remízu, na obrat už kvůli nepřesné a zbrklé koncovce nedosáhli, byť za přístup a nasazené ve druhé půli zaslouží pochvalu.

I. A třída sk. B, 7. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – TJ ŠUMICE 1:1 (0:1)

Branky: 81. Libor Žáček vlastní - 8. Jan Žampach. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 133.

„Plus vidím v tom, že se kluci ve druhém poločase zvedli a zabojovali. Možná jsme měli i smůlu, ale s takovým soupeřem, jako jsou Šumice, musíme po prvním poločase vyhrávat 3:0, po změně stran přidat další dva góly a dát tam mladé kluky, aby se učili kolem starších hráčů a ne že se tady budeme třepat až do konce,“ říká Milan Orlovský, jeden z kunovických trenérů.

Domácí tým se po slušném startu do sezony dostal do krize. Kunovice sužuje rozsáhlá marodka i ztráta formy některých fotbalistů.

„Je pravda, že nám pořád chybí moc hráčů, ale i od některých jiných kluků to musí vypadat jinak,“ neschovává se Orlovský.

„Já mám rád fotbal založený na agresivitě, na srdíčku, což mně u sedmdesáti procentu mančaftu chybí. Třeba Radek Polách staví barák, byl nemocný, netrénoval, přesto v 80. minutě udělá sprint přes celé hřiště a skluzem zablokuje hostům střelu. Takto by to mělo vypadat u všech,“ má jasno někdejší důrazný obránce.

Kunovice proti Šumicím prohospodařily zejména první půli. „Působili jsme v ní jako leklé ryby,“ štve Orlovského.

„Ve hře nám chybí agresivita, důraz, vůdčí typ, který by kluky zdravě seřval, nabudil,“ přidává.

Domácí srážející také hrubé chyby. Proti Šumicím si slabší chvilku vybral gólman Passler, jenž hned v úvodu neudržel jednoduchý balon a pohotový Žampach poslal hosty do rychlého vedení. „Znovu se potvrdilo, že inkasujeme branky z malého vápna. Nám soupeř takové situace nedovolí. V šestnáctce jsme málo důrazní,“ prohlásil Orlovský.

Kunovice mohly výsledek ještě do přestávky srovnat, Basovníka ale vychytal skvělý Piják a ránu Polácha po úniku Maroviče zblokoval Obal.

Jinak byli domácí v ofenzivě pomalí, nepřesní a zbrklí. „Po dvou zápasech, ve kterých jsme vždy inkasovali pět branek, jsme se v Kunovicích spíše soustředili na obranu. Věděli jsme, že pokud tady chceme uspět, musíme mít i štěstí, ale taky nám musí pomoct i gólman, což nám vycházelo. Byli jsme aktivní, ale soupeř si i tak vytvářel šance,“ uvedl Zicha.

Jeho tým se po vedoucí brance ještě více semkl a poctivě bránil. „Chtěli jsme být aktivnější, ale nestíhali jsme zachytávat domácí hráče, kteří se dostali v první půli do několika zakončení,“ říká Zicha.

Druhá půle už byla zcela v režii Kunovic. Šumice v podstatě rezignovaly na útok, jenom se bránily. „Po změně stran nás Kunovice zatlačily, my jsme toho měli plné brýle,“ přiznává šumický trenér.

Jenže domácím to vpředu nešlo, stejně jako proti Nedachlebicím se v útoku soužili a zahazovali šance. Po centru velmi dobře hrajícího Polácha hlavičkoval kapitán Horáček mimo. Mezi tři tyče se nevešla ani rána Gajdošíka, průnik Kundrta zase zneškodnil Piják.

„Domácí s přibývajícími minutami znervózněli, byli v křeči. My jsme víc podrželi míč, dvakrát i zahrozili. Pokud bychom nějakou šanci proměnili, tak jsme tady vyhráli, ale ve finále jsme si po dobrém centru ze strany dali vlastní gól,“ smutní Zicha.

Šumice se na polovinu soupeře dostávaly jenom sporadicky, přesto byly blízko druhému gólu. Žáček ale jenom orazítkoval břevno. Hostující osmička nakonec byla největším smolařem nedělního střetnutí.

V 81. minutě si Žáček nešťastně srazil do vlastní sítě centr Basovníka. „Žáčkovi nic nevyčítám. I kdyby to netečoval, balon by stejně asi skončil v síti,“ tuší Zicha.

Kunovice v závěru šturmovaly za obratem, výhrou. Po úniku a přihrávce Horáčka ve vyložené pozici selhal Gajdošík, který ani z pár kroků nedotlačil balon za Pijáka, kterému po ráně střídajícího Salaye pomohlo břevno.

V závěru ještě hlavičkoval pod břevno Horáček, posila z Luhačovic korunovala svůj výtečný výkon dalším parádním zákrokem.

Fotbalisté Kunovic ztratili body popáté za sebou, v neúplné tabulce jsou sedmé. Šumicím patří předposlední příčka.