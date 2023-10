Zatímco v minulosti nastupoval převážně v obraně a gólům spíše zabraňoval, v posledních sezonách se dostal na hrot útoku, kde mu to náramně svědčí.

Velecký, mimochodem výtečný hlavičkář, už nestřílí branky pouze po standardních situacích, prosazuje se i po křídelních akcích, brejcích či jiných momentech.

Prostě do čeho kopne, to mu tam spadne. „Někdy se divím, že si mě balon najde a skončí v síti," nechápe zkušený fotbalista.

Až do letošní sezony zaznamenal v jednom ročníku maximálně patnáct branek, na podzim však přepisuje historii, vytváří rekordy.

V jedenácti duelech se trefil jednadvacetkrát. V sobotu hattrickem zničil Zborovice, s náskokem vede tabulku střelců.

„Těžko se mi to vysvětluje, čím to je. Ale velký podíl na tom má trenér Ondrůšek. Dobře hraje celý tým, od toho se všechno odvíjí. Sám bych nic neudělal," uvědomuje si.

Osobní statistiky neřeší, žádné mety si nedává. Rád je za každou branku. „Góly neřeším. Hlavní je, ať se daří týmu," uvedl.

Nivnice přehrála i Zborovice, stala se půlmistrem. Velecký slaví další hattrick

Celkem za rodnou Nivnici odehrál 374 soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil 132 branek. Žádný jiný hráč celku ze Slovácka tolik gólů nikdy v minulosti nedal, v historickém pořadí počtu startů mu patří třetí místo. „Na prvního mu chybí 44 utkání," hlásí vedoucí mužstva a člen výboru TJ Nivnice Milan Bršlica.

Velký poctivec a oddaný klubista v mužích nikde jinde nehrál. Zatímco v mládeži prošel sousedním Uherským Brodem, v dospělosti zůstává věrný mateřskému oddílu, kde chce dohrát i kariéru.

A co kdyby se v zimě ozvaly kluby z vyšších soutěží se zajímavou finanční nabídkou? Velecký by s díky odmítl a zůstal doma, kde je mu nejlépe. „Už mě to jinam netáhne. Pomalu se chystám na konec kariéry," říká s úsměvem.

Velecký má ale před sebou obrovskou příležitost zahrát si s Nivnicí krajský přebor, což by pro něj po všech těch letech v I. A třídě byla zasloužená odměna.

„Kdyby se to povedlo, tak bych do toho šel. Byla by to pro všechny z nás zajímavá zkušenost. Na druhé straně dobře vím, že bychom přišli o derby, více času bychom strávili na cestách a někteří soupeři by nebyli pro diváky až tolik atraktivní. Teď je ale zbytečné se o tom bavit. Ještě není hotovo," ví dobře.

Nivnice má ale skvěle našlápnuto. Vyhrála všechny zápasy, soupeře kolikrát deklasovala rozdílem dvou tříd, v čele tabulky má luxusní jedenáctibodový náskok.

„Pro všechny z nás je to překvapení. Nikdo nečekal, že by se nám mohlo až takto dařit," přiznává.

Podle Veleckého má velký podíl na spanilé podzimní jízdě trenér Ondrůšek. Bývalý ligový gólman nastolil v mužstvu řád. Přesně ví, co chce hrát. Do týmu přivedl hráče ze sousedního Uherského Brodu, taktiku přesně ušil na míru a najednou v Nivnici všechno funguje.

„Nemáme slabinu, na každém postu máme výborného fotbalistu. V mužstvu je konkurence, s kluky dodržujeme stanovené taktické pokyny," říká.

Tak dobře pravidelný účastník I. A třídy snad nikdy nehrál. „Těžko se to srovnává. I v minulosti byly v Nivnici dobří hráči. Každý tým měl něco do sebe, ale letos se nám fakt neskutečně daří," pronesl.

Rozjetou mašinu může zastavit už jenom Kroměříž B. Hanáci se netají postupovými ambicemi, v sezoně už ale třikrát zaváhali. Nivnici dokonce doma podlehli 2:4, takže na jaře budou mít co dělat, aby dohnali ztrátu. Bez klopýtnutí soupeře to ale nezvládnou.

„Pokud za Kroměříž budou pravidelně chodit kluci z druholigového áčka, bude vyhrávat a nahánět nás. Pro nás je škoda, že už podzim koncí. Radši bychom hráli až do Vánoc, protože nevíme, co s námi zimní pauza udělá," dodává nejlepší střelec.