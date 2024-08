Třiatřicetiletý rekordman v 54. minutě upravil skóre na konečných 2:0 a vyslechl si ovace hostujících fanoušků, kteří v neděli odpoledne vyrazili do Lidečka.

„Je to obdivuhodný výkon i číslo. Sám jako bývalý útočník dobře vím, jak těžké se dávat góly, Vlastíkovi se to však náramně daří. I když věřím, že ještě pár branek v kariéře nastřílí, už teď je nivnickou legendou,“ říká někdejší druholigový forvard a současný kouč Nivnice Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 4. kolo -

SK LIDEČKO – TJ NIVNICE 0:2 (0:1)

Branky: 7. Marek Bína, 54. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 121.

Triumfu v Lidečku si velmi vážil. „Z bodů máme velkou radost, protože v Lidečku se jednoduše sbírat nebudou. Prostředí je tam dost speciální a těžké,“ připomíná s úsměvem.

„Víme, že fanoušci ženou v Lidečku domácí hráče dopředu. Zvládli jsme to ale velice dobře a vyhráli zcela zaslouženě,“ přidává s vážnou tváří.

Hosté ze Slovácka po prvním poločase klidně mohli vést 4:0. Prosadil se však po chybě domácí obrany pouze Marek Bína. Posila z divizního Baťova skórovala ve třetím utkání za sebou.

„Hru jsme měli dál pod kontrolou, další branky jsme ale nepřidali. Hned ve 46. minutě šel Vítek sám na brankáře, který ho vychytal. Gólman Lidečka zneškodnil i další nebezpečné situace. Prosadil se až Velecký,“ říká Zlínský.

Zbytek utkání a závěr si už Nivničtí zkušeně pohlídali. Ani jim nevadilo, že jim na horké půdě scházeli Gojš s Obdržálkem a zraněný Stojaspal. „Dostali příležitost jiní kluci a zahráli velmi slušně,“ těšilo Zlínského.

Kouč Lidečka Radek Číž nemohl svým svěřencům upřít snahu, soupeř měl ale herně navrch. „Vyhrála zkušenost,“ glosoval. „Nivnice má velmi kvalitní tým s výbornou osou, přehrála nás,“ uznal sportovně.

Domácí trenér litoval hlavně inkasované branky v 7. minutě. „Soupeře jsme pustili do vedení zbytečným a laciným gólem. Hosté vystihli naši ledabylou rozehrávku a střela doprostřed brány prošla až do sítě. Byla to rovnou dvojchyba, kterou jsme Nivnici posadili na koně,“ štvalo Číže.

Nivnice se po vedoucí brance stáhla. Hrála to, co potřebovala. Zezadu a na rychlé brejky. „Kdyby soupeř proměnil do přestávky další šance, klidně mohli vést 3:0,“ ví dobře.

Tým z Valašska naopak v prvním poločase zahrozil pouze dvěma dalekonosnými střelami, které vytáhl gólman Vystrčil.

Hned v úvodu druhé půle šel Vítek sám na gólmana Číže, který tutovku lapil. „Pak jsme začali trošku hrát a tlačit se více dopředu. Hrálo se nahoru a dolů. Za stavu 0:2 se hosté ještě více zatáhli a my se tam těžko dostávali,“ přiznává.

„Měli jsme v 75. minutě Michalem Satinem jednu možnost, ale hostující gólman šanci zmařil. V záběru nás Nivnice do žádného tlaku nepustila, zkušeně si zápas pohlídala a zaslouženě u nás vyhrála,“ dodal závěrem.

Fotbalisté Lidečka se v dalším kole představí na Širůchu ve Starém Městě, Nivnice doma přivítá Tečovice.