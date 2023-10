Vedoucí Ořechov zvítězil v Ostrožské Nové Vsi. Favoritovi stačil gól Červinky

V úvodu to vypadalo na jednoznačnou záležitost, nakonec to bylo drama až do konce. Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi doma vzdorovali vedoucímu Ořechovu. Jednou sice inkasovali, ale přečkali penaltu i další šance favorizovaného soupeře, okresnímu rivalovi nakonec podlehli 0:1.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelenobílé dresy) v 11. kole I. B třídy skupiny C podlehli vedoucími Ořechovu 0:1. | Foto: Deník/Libor Kopl