Jen těžko je někdo zastaví. Fotbalisté Hluku dál uhání za postupem, neohroženě míří do krajského přeboru. Lídr I. A třídy skupiny B zvládl i páteční předehrávku 23. kola, v Bojkovicích vyhrál 3:1 a navýšil vedení v čele neúplné tabulky na devět bodů, druhé Těšnovice ale mají k dobru nedělní duel s Nedachlebicemi.

Fotbalisté Hluku (fosforové dresy) v dohrávce 10. kola krajské I. A třídy skupiny B deklasovali Bojkovice 8:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Kluky musíme za výkon pochválit, těžký zápas zvládli velice dobře. Od začátku jsme si šli za třemi body, které máme a blížíme se svému cíli,“ těšilo hostujícího kouče Aleše Zlínského i jeho kolegu Václava Uhlíře.

„Bojkovice ale potvrdily, že mají kvalitu a hlavně doma jsou velice silné. Nikomu nedají nic zadarmo. My jsme ale rádi, že z venku zase bereme všechny body,“ přidává.

I. A třída sk. B, 23. kolo -

SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – TJ SPARTAK HLUK 1:3 (0:2)

Branky: 47. Patrik Martinec – 45. a 81. Tomáš Martiš, 37. Roman Sopůšek. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 150.

Oba týmy nabídly fanouškům parádní fotbal, skvělou podívanou. Strhující duel přítomné rozhodně bavil. Takto nějak má vypadat krajský fotbal.

„Utkání mělo úroveň krajského přeboru. Dokud Bojkovicím nedošly síly, hrály opravdu velice dobře, na 120 procent,“ oceňuje Zlínský.

Slovácká Viktoria se s okresním rivalem na jaře utkala už podruhé. Zatímco podzimní dohrávka pro ně skončila výpraskem 1:8, před vlastním publikem trápila Hlučany daleko víc.

„Myslím, že pro diváky to byl skvělý zápas. Se soupeřem jsme si to chtěli rozdat na férovku, nechtěli jsme hrát žádného zanďoura, bránit remízu. Podle toho to taky vypadalo. Lidi nám i přes porážku nakonec zatleskali, utkání se jim líbilo, i když jsme nezískali žádný bod,“ prohlásil hrající trenér Bojkovic Daniel Vacula.

Velezkušený fotbalista mužstvo stejně jako po předchozích duelech v Kunovicích a doma s Těšnovicemi oprávněně chválil, byť šestý tým tabulky bral z posledních tří duelů jenom tři body.

„Naše výkony mají i přes poslední dvě porážky stoupající tendenci. S Hlukem jsme hráli dobře,“ říká Vacula.

Domácí měli v úvodních dvaceti minutách navrch. Vypracovali si dvě nebo tři šance, ale žádnou z nich neproměnili.

Do vedení tak šel ve 37. minutě Spartak. Nádhernou akci Lipotiho a Martiše přesně zakončil Sopůšek. LHluk se dostal do vedení po brejku. Od té doby převzal iniciativu a byl lepší. Na konci první půle jsme inkasovali zbytečnou druhou branku,“ lituje Vacula.

Po centru do pokutového se prosadil Martiš a byl to 0:2.

„I za tohoto stavu jsme věřili, že bychom mohli s výsledkem něco udělat,“ uvedl Vacula.

Bojkovicím se hned na začátku druhé půle podařilo snížit. Lipoti upadl v souboji s Martincem. Domácí forvard v pokutovém území soupeře zasekl míč a nezadržitelně skóroval.

„Od té doby jsme soupeře přehrávali. Vytvořili jsme si další dvě šance a sahali po vyrovnání. Hosté ale od poloviny druhého poločasu hru zase srovnali a ve zbytku utkání se hrálo nahoru a dolů. Bylo to buď o tom, zda skóre vyrovnáme nebo dá Hluk třetí gól, což se i stalo,“ uvedl Vacula.

Šance Zelinky, Bartoška, Sopůška či Martiše bojkovický obrana se štěstím ještě odvrátila, ale v 81. minutě už se Tomáš Martiš nemýlil a upravil na konečných 3:1.

„První půle byla herně vyrovnaná, šance měly oba týmy. Druhou půli už jsme měli pod kontrolou, byť jsme hned po přestávce inkasovali branku na 2:1. Chodili jsme do brejků, vytvářeli si šance. V závěru jsme přidali uklidňující třetí branku a závěr v klidu dohráli,“ hodnotil Zlínský.

Bojkovice už reagovat nedokázaly. „I když jsme prohráli, kluky musím pochválit. Z obou stran to byl nadstandardní zápas, jeden z nejlepších v celé sezoně,“ dodal Vacula.