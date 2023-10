Dlouho to vypadalo, že jim umělá tráva přinese další výhru nad soupeřem z Kroměřížska, Zborovice ale na Bělince dopadly lépe než rivalové z Těšnovic a Hanácké Slavie. Pilana odvrátila porážku v poslední možné chvíli, divokou remízu 4:4 hostům hlavou vystřelil ex-ligový Michal Ordoš.

Gól Zborovic v zápase s Kunovicemi na 4:4 | Video: Libor Kopl

Přestřelka diváky bavila, ani jeden z trenérů ale nebyl po nedělním dopoledním utkání 12. kola krajské I. A třídy skupiny B spokojený. Nerozhodný výsledek netěšil nikoho.

„Samozřejmě jsme velice zklamaní. Věděli jsme, že nás čeká ambiciózní a kvalitní tým, který k nám přijel vyhrát. Zápas jsme ale měli výborně rozehraný. Vedli jsme 3:1 a 4:2 a měli tři body nadosah, závěr jsme ale nezvládli," povzdechl si kunovický trenér Jiří Vojtěšek.

I. A třída sk. B, 12. kolo - FOTBAL KUNOVICE - TJ PILANA ZBOROVICE 4:4 (4:2)

Branky: 6. a 15. Jakub Salay, 19. Tibor Horáček, 31. Marek Novosad - 9. Martin Hanus, 27. Matěj Dočkal, 58. Ondřej Slaměník, 90. Michal Ordoš. Rozhodčí: Ševčík. Červená karta: 88. Timoteus Políček (asistent trenéra Zborovic). Diváci: 110.

Hrající kouč Zborovic Martin Hanus remízu nakonec musel brát. „Ale celkově je to pro nás další ztráta. Měli jsme na to, abychom v Kunovicích vyhráli," je přesvědčený.

Pilana ale absolutně nezvládla úvodní část, ve které inkasovala čtyři branky.

„Pořád je to jedna a ta samá písnička. Sráží nás individuální chyby, nedůslednost v obraně. Furt doháníme soupeřův náskok. Dneska to ale bylo opačně, první poločas jsme měli horší, druhý lepší," upozorňuje Hanus.

„Abychom vyhrávali, tak se musíme vyvarovat individuálních chyb. Dostáváme spoustu branek, což nás sráží. Místo toho, abychom šli do vedení a zklidnili se, je hra neurovnaná, nervózní, vyhecovaná," přidává.

Kunovice byly v první půli nesmírně efektivní, skórovaly snad z každé akce.

Fotbalista Zborovic Michal Ordoš po zápase v Kunovicích

Zdroj: Libor Kopl

V úvodní čtvrthodině se po dvou pohledných křídelních akcích prosadil Salay. Třetí gól domácích dal Horáček po krásném centru Novosada, který pak zvýšil na 4:2.

Za Zborovice výsledek korigovaly Hanus a po chybě brankáře Němčického i Dočkal.

„Nám vyšel začátek, bohužel jsme Zborovicím jednu branku sami nabídli vlastní chybou. Nebylo to poprvé. Naopak se to s námi táhne celý podzim. Děláme chyby, které se nesmí stávat. Pokud budeme takové branky dostávat, tak budeme muset dávat pět gólů, abychom vyhráli," prohlásil Vojtěšek.

Rušno bylo na Bělince i po změně stran. Soupeře mohl definitivně dorazit Šmatelka, gólmana Bártu ale nepřekonal. Na druhé straně v jasné šanci selhal Hanus.

Pilanu nakopla až kontaktní branka Slaměníka po rohu. Kunovice ale dlouho držely nadějné vedení 4:3, Zborovice se s přibývajícími minutami dostaly do křeče, hrozily snad jenom po rohových kopech.

Kapitán Kunovic Tibor Horáček po zápase se Zborovicemi

Zdroj: Libor Kopl

Celek ze Slovácka odolával, až v závěru ale střídající Marovič zbytečně fauloval Filipa Dočkala a sudí Ševčík, který chvíli předtím vyloučil hostujícího asistenta trenéra Timoteuse Políčka, nařídil trestný kop.

Žourek posadil míč na hlavu Ordoše, který v poslední možný moment sebral soupeři výhru.

„Bohužel jsme tři ze čtyř branek inkasovali po standardních situacích, což je naše špatná vizitka. Můžeme se utěšovat tím, že to hosté kopali dobře, ale toto se stávat nemůže. Musíme to umlátit někam pryč. Dneska jsme to měli zvládnout za tři body," ví dobře Vojtěšek.

Křiva porazil své Buchlovice. Hráče obdaruje slivovicí, pivem i tisíci korunami

Známý kouč si moc přál dotáhnout se právě na Zborovice, sousedy v tabulce však stále dělí tři body.

„Chtěli jsme mít osmnáct bodů, abychom se dotáhli na týmy před námi, aby se nám lépe dýchalo, protože celý podzim jsme rozbití. Čekáme na konec. Teď jedeme do Bojkovic, kde to bývá standardně těžké," dodává Vojtěšek.

Pilana na Slovácko dorazila bez vykartovaného Steinera i Bejdáka, který zůstal doma se zánětem zubu. Nachlazený Krejčíř šel do hry až ve druhém poločase.