Ve Slavkově jsou zatím v klidu. Tým je po deseti kolech šestý, díky získaným třinácti bodům se má na jaře od čeho odpíchnout. Otázka je, kdy a zda se vůbec první B třídy skupina C rozjede.

„Mělo se začít už sedmého března, ale pochybuji, že se za měsíc situace natolik zlepší, aby se mohlo hrát a společně trénovat. I proto to zatím nehrotíme. Vždyť za poslední rok jsme odehráli jenom pár utkání,“ připomíná Habarta.

Ani ve Slavkově současná zvláštní doba nikoho netěší. Všichni chtějí sportovat, konečně začít něco dělat. „Přihlásili jsme se do zimního turnaje v Uherském Brodě, ale začátek je posunutý a není vůbec jisté, zda se uskuteční,“ uvedl.

V klubu tak nyní zvolili vyčkávací taktiku. Vedení Slavkova žádné posily nelanaří, současný kádr mu stačí. „Co mám ale zprávy, chtěli by si k nám přijít zahrát nějací kluci z okolí. Co z toho však vyleze, vůbec nevíme. Je to jako věštění z křišťálové koule,“ pravil Habarta.

Také jemu fotbal schází. Když má čas, sedne k televizi a podívá se na FORTUNA:LIGU nebo zahraničí soutěž. „Sleduji také zimní sporty. Jinak ale v televizi nic normálního nejde,“ míní.

Volné chvíle tráví také venku. Na hory letos nejel, hlavně kvůli vládním restrikcím se zdržuje hlavně v obci. „Už se těším, až se život na dědině vrátí do normálu a my budeme moct hrát fotbal a společně trénovat,“ přeje si.