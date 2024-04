Vyhrávají, neinkasují a tabulkou se derou vzhůru. Fotbalisté Buchlovic na jaře dál zůstávají stoprocentní. Svěřenci trenéra Reného Krystýnka si v I. B třídě skupině C poradili i s Ostrožskou Novou Vsí, okresního rivala srazili přesnou hlavičkou Ondřeje Vaška a po vydřené výhře 1:0 poskočili před Topolnou na druhé místo tabulky.

Brankář Buchlovic Petr Valeš na jaře ještě neinkasoval. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Za odbojovaný výkon a plnění taktických pokynů chci pochválit všechny kluky, celý tým. Zasloužená, vydřená výhra,“ glosoval buchlovický kouč René Krystýnek.

Jeho mančaft se na další triumf pořádně nadřel. Domácí před začátkem střetnutí řešili absence. „Celkem nám chybělo šest kluků. Vypomoct nám museli dorostenci, kteří byli hodně vyšťavení po sobotním utkání. Poprvé od začátku za muže nastoupil Karásek a vedli si velmi slušně,“ pochválil mladíka Krystýnek.

I. B třída sk. C, 17. kolo -

TJ BUCHLOVICE – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:0 (1:0)

Branka: 6. Ondřej Vašek. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 125.

Buchlovice ale znovu táhly obvyklé opory. V brance se činili skvělý Valeš, před ním dirigovali obranu Belant s Hromadou. Nová stoperská dvojice si na jaře vede skvěle, soupeře do mnoha šancí nepouští. „Drží nám zadek, hrají výborně,“ vyzdvihuje Krystýnek.

Po zimní pauze si drží formu i Ostrožská Nová Ves, po doplnění kádru body neztrácí.

Buchlovice však zaskočily soupeře hned z prvního rohu rohu, na který si naskočil jarní střelec Ondřej Vašek a bylo to 1:0. „Začátek jsme chytili lépe než soupeř,“ pochvaloval si Krystýnek.

Hosté poprvé zahrozily v 18. minutě, Jurásek po rohu ale mířil vysoko nad. Pro Buchlovice pak přišla komplikace, když už ve 24. minutě musel pro problémy s dechem střídat Zábojník, kterého nahradil Homechko.

„Nastoupil s teplotami a dál to nešlo. Po jeho odchodu byla Ostrožská Nová Ves více na míči,“ přiznává Krystýnek.

Hosté pak měli velkou šanci po dalším rohovém kopu, Doruškova hlavička však jen olízla břevno. Za Buchlovice odpověděl Tomešek, který málem nachytal Kohoutka z volného kopu.

Hosté se pak po kontaktu ve vápně dožadovali penalty, rozhodčí Vičánek však tento moment jako faul neposoudil a pískal až po následném souboji před vápnem. Z volného kopu Marovič našel Dorušku, který ale ve velké šanci mířil hlavou vedle.

Hosté hned od úvodu šli za vyrovnáním, hlavička Novosada šla vedle, další nákopy a centry Belant s Hromadou uskákali a odvrátili. Novosad se pak zjevil sám u zadní tyče, jeho střela ale byla slabá. Za domácí se pak osmělil M. Karásek, kterého z úhlu vychytal gólman.

„Do druhého poločase jsme nastoupili spíše s defenzivní taktikou. Bránili jsme na nějakých čtyřiceti metrech a spoléhali na brejky,“ přiznává Krystýnek.

Hosté se více tlačili do koncovky, zahrávali spoustu standardních situací. Buchlovicím útočná fáze příliš nefungovala a prakticky nebyly nebezpečné.

Poprvé tak pálil až v 69. minutě Ondřej Vašek, jeho volej šel ale nad branku Kohoutka. Homechko pak sice dostal míč do brány dostal, ale předtím byl pískán faul na Machalu.

Závěr provázely emoce, domácí už ale těsné vedení 1:0 nepustili.

„Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ ví dobře kouč Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán.

Ztráta bodů jej mrzela. „Byl to vyrovnaný zápas. Domácí nám dali z jedné standardky gól, my jsme měli tři šance, ale branku jsme nevstřelili. Ve druhé půli jsme byli herně lepší. Domácí ale byli důrazní, agresivní, což na nás platilo. Po změně stran jsme měli jednu pološanci a jednu tisíciprocentní šanci. Doruška hlavou mířil přímo do brankáře, který stál na čáře,“ dodal zklamaně.