„Trenéru Hlahůlkovi jsme za jeho poctivou práci poděkovali. Byl u nás skoro tři roky, tým dovedl do první B třídy, kluky posunul. Už delší dobu jsme ale cítili, že by to chtělo změnu, nový impulz. Nejde o unáhlené rozhodnutí, řešili jsme to delší dobu,“ říká předseda 1. FC Polešovice Tomáš Bartošík.