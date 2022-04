Po páteční předehrávce 19. kola krajské I. B třídy skupiny C pak mohl ženě oznámit nejen nerozhodný výsledek, ale i to, že deštivý duel absolvoval bez zranění.

„Chtěl jsem hrát, protože nás není moc a každý chybí. Nemám ve zvyku vynechávat zápasy. Hrál jsem ale tak, aby se nic nestalo,“ říká s úsměvem ženáč.

I když měl Machala od počátku jasno v tom, že do zápasu zasáhne, rodina jej od účinkování v zápase zrazovala. Všichni se báli, že se zraní. Žena sice taky měla strach, ale svému milému nebránila. „Ta se přitom teď někde doma klepe a čeká na telefon, co jí napíšu,“ tušil cestou z trávníku do kabiny.

Ze závěrečných příprav a chystání se na chvíli omluvil, po utkání už ale spěchal za svojí nevěstou. „Čas na pivo si ale ještě najdu,“ usmíval se.

Hostům z Tlumačova děkoval, že souhlasili se změnou termínu, byli ochotní přijet do Vlčnova v pracovní den. „ Asi jim to taky vyhovovalo, protože jich bylo dost. Teď si mohou užít volný víkend, odjet s rodinami na výlet,“ poradil soupeři.

Vlčnovští hráči mají program jasný. V sobotu se hodí do gala, podpoří svého kamaráda.

„Z týmu jsem pozval tak dvě třetiny kluků. Škoda, že jsme nevyhráli, mohli jsme to oslavit ještě o trochu víc,“ posteskl si Machala.

Smutno na veselce ale rozhodně nebude. Obřad se koná v Blatnici na Svatém Antonínku. Ze známého poutního místa se pak svatebčané přesunou do sousední Blatničky, kde bude hostina.

Jistě si mezi dobrým jídlem a pitím najdou čas i na rozbor pátečního duelu. „V prvním poločase jsme byli lepší, bohužel jsme nevyužili čtyři gólovky. Od toho se všechno odvíjelo,“ má jasno Machala.

„Kdybychom na začátku utkání dali tři branky, tak by bylo po zápase, který bychom dohráli. Takto nás hosté po přestávce zatlačili. I když skoro žádnou šanci neměli, na míči byli víc a za svoji snahu si gól asi zasloužili. Z jejich strany to byl ve druhé půli úplně jiný fotbal,“ pokračoval v hodnocení.

Fotbalisté Vlčnova se díky remíze dostali před Uherský Ostroh na předposlední místo, bod je pro ně ale málo. Boj o záchranu krajské soutěže bude pro okresní rivaly ještě hodně složitý.