Senior Embedded C++ developer (80 - 120.000 Kč) Do našeho embedded týmu hledáme nového člena, který má zkušenosti s C++. Pokud tvé znalosti s touto technologií dosahují úrovně mediora nebo se dokonce cítíš jako ostřílený senior, zašli nám svůj životopis, na oplátku Ti můžeme nabídnout práci na zajímavých projektech, občasný home office, pizza obědy, masáže inhouse a mnoho dalšího! Na trhu působíme přes 15 let. Zabýváme se vývojem pro různá odvětví. Zajišťujeme vývoj řídicího softwaru do elektroniky. Také se specializujeme na vývoj technologií v komplexních řešeních pro bankovní a finanční sektor. Setkáte se tu i s vývojem softwaru pro výrobní prostředí. Náplň práce: vývoj softwaru v C++ pro Windows nebo Linux, navrhování a realizace přání zákazníka ohledně vývoje softwaru na míru, rozvíjení a udržování současného softwarového řešení zákazníka, komunikace se svým týmem SW vývojářů, architektů a testerů, vyvíjecích aplikace používané zákazníky po celém světě.

