Návštěva nejlidnatější země světa mu pomohla odpočinout a nastřádat neopakovatelné zážitky a cenné zkušenosti. Důkazem jsou dvě nádherné branky a asistence na třetí gól veterána Kowalíka.

Rodáka ze Starého Města po nedělním utkání, které Ořechov vyhrál 4:1, právem chválil také známý trenér Jaroslav Hastík.

„Popravdě jsem v Číně na fotbal ani nepomyslel, ale domů jsem vrátil nabitý pozitivní energií a nabuzený na hřiště,“ usmívá se Hynčica.

Každopádně návštěvu supervelmoci si i s přítelkyní náramně užil. „Je to úplně jiný svět. Lidé, kultura, prostě všechno. Bylo to náročných, ale velmi zajímavých šest dní,“ přiznává.

Rodáka ze Starého Města, který už druhým rokem žije a pracuje v Brně, cestování velmi baví. „Je to pro mě relax,“ přiznává. Hynčica si užívá poznávání nových kultur i lidí z jiných zemí.

„Třeba v Číně se s námi chtěl každý vyfotit. Mnoho lidí nás jako Evropany vidělo poprvé. S přítelkyní jsme toho procestovali už hodně a rozhodně to nebyla poslední návštěva Asie,“ tvrdí.

V Pekingu společně s partnerkou navštívil nejznámější místa, jako jsou Zakázané město, Summer Palace, chrám Nebes a mimo jiné také Velkou čínskou Zeď. I když to pro něj byl nepopsatelný zážitek na celý život, v Číně by žít neuměl.

„To si nedokážu představit, ale pro turisty vřele doporučuji,“ pravil.

Celkem v Pekingu strávil šest dní.

„Bydleli jsme v hotelu, který jsme si společně s letenkami rezervovali už dopředu, přímo v centru města. Cestujeme pouze po vlastní ose. Jednak to vyjde o dost levněji než s cestovkou a také si člověk vytvoří vlastní program a plán na jednotlivé dny,“ upozorňuje.

Návrat do moravské reality ho ani tolik nebolel. Exotickou krásou omámený Hynčica na trávníku vykouzlil dvě nádherné trefy i přihrávku pro Kowalíka. Mimochodem bývalého trenéra ze Slovácka.

„Důležité bylo, že se nám povedlo vstřelit poměrně brzo dvě rychlé branky. To nám dodalo klid a do druhé půle jsme šli s tím, že nesmíme inkasovat a naopak se pokusíme náskok ještě zvýšit. Povedlo se nám vstřelit další dva góly a dá se říct, že jsme měli utkání pod kontrolou. Jsem rád za tři body a také za to, že jsem k nim týmu mohl pomoci,“ uvedl hrdina utkání.

Ořechovští fotbalisté v I. B třídě skupiny C naplno bodovali přesně po měsíci a v tabulce se vyšvihli na osmé místo.

„Jsem rád za to, kde jsem. V kabině máme super partu. Chci týmu pomoci nasbírat co nejvíce bodů a bavit se s kluky fotbalem,“ říká Hynčica.

Ve 22 letech toho prošel docela hodně. Působil ve Slovácku, v Kroměříži, má za sebou krátá angažmá ve Strání, Blatnici, Kuřimi nebo Malenovicích.

„Asi nejlepší vzpomínky mám na období, když jsem působil ve Slovácku. Tam jsem už v přípravce začínal s fotbalem. Poznal jsem spousty lidí a přátel, se kterýma jsem dodnes v kontaktu. Rád na ty časy vzpomínám.“

Nejvíc mu ale v kariéře dalo působení v Hanácké Slavii.

„V Kroměříži to bylo jiné. V kabině byl cítit velký tlak jak od hráčů, tak i od trenérů. Dva roky jsem tam hrál třetí ligu a jsem za to rád. Byla to pro mě velká zkušenost,“ dodává.