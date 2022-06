„Jelikož nám jde o hodně, museli jsme vyhrát. Snad jsme se tímto výsledkem zachránili a už nespadneme,“ doufá Gajdošík.

Kunovicím v souboji okresních rivalů náramně vyšel první poločas. Tahle doma hodně dlouho nezahrály, až se někteří příznivci v ochozech divili, jak se jim daří.

„Byl to jeden z těch lepších výkonů, ale ještě lépe jsme zahráli minulý týden v Těšnovicích, kde to bylo super,“ míní.

Domácí borci ale tempo ve velkém vedru neudrželi. Po přestávce zvolnili a nechali soupeře nadechnout. „Trošku jsme povolili,“ připouští.

Kunovice si už ale výtečně rozehraný duel nenechaly vzít a dalšími dvěma brankami v závěru odpor protivníka definitivně zlomily.

Výhrou 5:2 tak odskočily Zlechovu, přiblížily se záchraně. „Snad už to dohrajeme,“ doufá Gajdošík.

Mladý forvard přišel na Bělinku v zimě z Březolup, kde dříve hrával současný kunovický kouč Petr Chaloupka. Právě on za příchodem jednadvacetiletého útočníka stojí. „Jsem jsem si vyzkoušet vyšší soutěž. Měl jsem trochu strach, že rozdíl bude velký, ale jsem tady spokojený. V Kunovicích to i přes nepříznivé výsledky funguje. Nemám si na co stěžovat,“ říká.

V dlouhé zimní pauze si ale musel zvyknout na vyšší dávky i větší rychlost. „Ze začátku to pro mě bylo náročnější, teď už je to ale v pohodě. Myslel jsem si, že nebudu zvládat, ale dá se to,“ tvrdí.

V Kunovicích bude pokračovat dál. Vracet do Březolup, které z okresního přeboru sestupují do nejnižší soutěže, se nemíní. „Kvůli klukům mě to celkem mrzí, ale už po podzimu bylo jasné, že se soutěž neudrží. Nyní budou hrát základní třídu, čekají je derby s okolními týmy, takže je to začne více bavit,“ myslí si.

Gajdošík prošel dorostem Nedachlebic i Bílovic, nyní si užívá zápasy v I. A třídě. Fandit mu jezdí i kamarádi z Březolup a Svárova. Na tribuně jsou pokaždé hodně slyšet. „Jsou to takoví chuligáni,“ směje se.

Právě s nimi bude trávit i léto.

Gajdošík stejně jako další amatérští fotbalisté už vyhlíží konec sezony. Žádnou zahraniční dovolenu neplánuje. Prázdniny si zpříjemní na velkém multižánrovém festivalu Beats for Love, který se v areálu Dolní Vítkovice v Ostravě koná na začátku července. „Mám rád hudbu,“ přiznává.

Jinak bude hlavně pracovat. Coby lakýrník chodí na směny. Střídá ranní šichtu s odpolední, takže stíhá jenom polovinu tréninků. „Není to ideální, ale snažím se udržovat v kondici,“ dodává.