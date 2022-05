Co chutnalo víc? Těžké volba pro šikovného mladíka. „Pro mě jsou obě věci důležité. Na hřišti ale potřebuji dávat góly, což jsem dneska splnil,“ radoval se.

Do utkání 24. kola krajské I. A třídy skupiny B nešel zrovna v top formě. Ve čtvrtek zvládl zkoušku dospělosti, kterou pak pořádně oslavil, takže příprava na zápas nebyla v podání osmnáctiletého mladíka rozhodně optimální. „Ale slavil jsem jenom jeden den,“ culí se.

Kundratovi na trávníku lídra vyšlo takřka vše, na co sáhl. Ve 24. minutě otevřel skóre, pak přidal druhý gól a ještě před přestávkou zkompletoval hattrick.

Aby toho nebylo málo, připravil rychlonohý forvard čtvrtou uklidňující branku pro zakončujícího Vaculu.

„Po dlouhé době jsme jako první dali gól, vedoucí branka nás nabudila. Pak jsem využil volného prostoru a završil hattrick. Díky němu jsme šli do kabiny s čistou hlavou,“ míní.

Osvětimany to však ani za nepříznivého stavu 1:3 nezabalily, neustále se tlačily do zakončení. „Je pravda, že ve druhé půli měly míč víc na noze. My jsme ale bránili v devíti a já furt čekal vpředu na nějaký brejk,“ říká.

„Až na konci jsem pak poslal do šance Dana (Vacula – pozn. red.), který to rozhodl,“ říká.

Bojkovice se tak po Nivnici staly druhým týmem, který vedoucí tým soutěže letos porazil. „Věděli jsme, že soupeř má nějaké problémy, ale do zápasu jsme šli naplno nebáli se hrát,“ uvedl.

Hosté šli do zápasu bez přehnaného respektu, což se jim vyplatilo. V závěru však musel střídat, když se nešťastně zranil. Po souboji s brankářem Chvojkou, kterého po zahozené šanci přeskakoval, špatně došlápl a otočil si pravé koleno.

„Faul to ale nebyl,“ ví dobře.

Jak moc je zraněné vážné, ukáží až následující dny. Kundratova absence by ale Bojkovice bolela. Už tak mají úzký kádr, osmnáctiletý útočník je navíc s devíti brankami druhým nejlepším střelcem týmu.

Mužům Slovácké Viktorie vypomáhá poslední dvě sezony. Loni naskakoval do zápasů spíš z pozice střídajícího hráče, letos po odchodu Gaga nastupuje pravidelně. K tomu stíhá i duely dorostu. „Je to náročné, ale dá se to stíhat,“ říká.

Na mužský fotbal si zvykl hned, s přechodem mezi dospělé problém neměl. „Samozřejmě s chlapi je to trošku jiné, ale jsem vyhranější. S důrazem soupeřů si umím poradit,“ říká.

Šikovný mladík nastupuje téměř výhradně na hrotu, kam prostě patří. Kromě fotbalu spoustu času věnoval hlavně studiu, na vysokou školu se ale nechystá.

Povolání už má vybrané. Již rok pracuje v Uherském Brodu jako holič v Barber shopu.

Pečovat nejen o kamarády a známé jej baví, stříhat vlasy a upravovat vousy mu jde náramně. O klienty nemá nouzi, telefon drnčí neustále.

„Mám garanta, živnost. Před Vánocemi jsme vůbec nestíhali, nyní je to taky natřískané,“ tvrdí.